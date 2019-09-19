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На каких «пятнадцатках» можно добраться к Поликлинике №2 г. Солигорска?

20.09.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 сентября 2019 0:44 3594

На каких "пятнадцатках" можно добраться к Поликлинике №2 г. Солигорска?

Автор: Эдуард Кидяев.

Внимание! В расписание движения городских автобусов вновь внесены изменения. Со 2 сентября доставят пассажиров к поликлинике №2 уже не автобусы с номерами №№ 9, 9А, 9Б, а автобусы №№ 15А, 15М, 15П. 

На каких «пятнадцатках» можно добраться к Поликлинике №2 г. Солигорска?

Экспериментальными маршрутам «девяток» возмущались многие жители города, особенно же улицы Северной. Теперь им можно успокоиться.

А автобусы 15А, 15П и 15М будут двигаться по таким маршрутам: Октябрьская – Подольская – Поликлиника – Молодежная – КДП «Молодежный» — далее по привычному маршруту «пятнадцатки».

А вот конечные остановки у них таковы: 15А — Детский сад №1, 15М — Санаторий «Березка», 15П — Детский пляж (с остановками Набережная – Центр детского творчества).

На сайте автобусного парка можно увидеть всю схему движения автобусов №№ 15А, 15М, 15П.: 

Ул. Октябрьская — ул. Подольская (в направлении сан. «Берёзка») — Поликлиника — ул. Судиловского (в обратном направлении) — ул. Молодежная — КДП «Молодёжный» (ул. Молодёжная в обратном направлении) — КДП «Молодёжный» (ул. Октябрьская) — Виталюр (в обратном направлении) — рынок «Октябрьский» — пр. Мира (в направлении сан. «Берёзка») — ул. Наруцкого — Вишнёвка — профтехучилище — вокзал, маг. «Шахтёр» — техникум — городской фонтан — узел связи (в направлении сан. «Берёзка») — больница, сан. «Берёзка» — д/сад-ясли №1 (№15А) — Детский пляж (№15П).

Добирайтесь удобно и вовремя городскими маршрутами!

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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5 сентября 2019 0:44 3594 На каких "пятнадцатках" можно добраться к...
 
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