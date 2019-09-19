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На каких «пятнадцатках» можно добраться к Поликлинике №2 г. Солигорска?
20.09.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 сентября 2019 0:44 3594
На каких "пятнадцатках" можно добраться к Поликлинике №2 г. Солигорска?
Внимание! В расписание движения городских автобусов вновь внесены изменения. Со 2 сентября доставят пассажиров к поликлинике №2 уже не автобусы с номерами №№ 9, 9А, 9Б, а автобусы №№ 15А, 15М, 15П.
Экспериментальными маршрутам «девяток» возмущались многие жители города, особенно же улицы Северной. Теперь им можно успокоиться.
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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5 сентября 2019 0:44 3594 На каких "пятнадцатках" можно добраться к...
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