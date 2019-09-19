На каких «пятнадцатках» можно добраться к Поликлинике №2 г. Солигорска?

Экспериментальными маршрутам «девяток» возмущались многие жители города, особенно же улицы Северной. Теперь им можно успокоиться.



А автобусы 15А, 15П и 15М будут двигаться по таким маршрутам: Октябрьская – Подольская – Поликлиника – Молодежная – КДП «Молодежный» — далее по привычному маршруту «пятнадцатки».



А вот конечные остановки у них таковы: 15А — Детский сад №1, 15М — Санаторий «Березка», 15П — Детский пляж (с остановками Набережная – Центр детского творчества).



На сайте автобусного парка можно увидеть всю схему движения автобусов №№ 15А, 15М, 15П.:



Ул. Октябрьская — ул. Подольская (в направлении сан. «Берёзка») — Поликлиника — ул. Судиловского (в обратном направлении) — ул. Молодежная — КДП «Молодёжный» (ул. Молодёжная в обратном направлении) — КДП «Молодёжный» (ул. Октябрьская) — Виталюр (в обратном направлении) — рынок «Октябрьский» — пр. Мира (в направлении сан. «Берёзка») — ул. Наруцкого — Вишнёвка — профтехучилище — вокзал, маг. «Шахтёр» — техникум — городской фонтан — узел связи (в направлении сан. «Берёзка») — больница, сан. «Берёзка» — д/сад-ясли №1 (№15А) — Детский пляж (№15П).



Добирайтесь удобно и вовремя городскими маршрутами!

