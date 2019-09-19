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Когда шенген для белорусов будет стоить 35 евро?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 сентября стало известно, что Президент Беларуси одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС. Об этом сообщили в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Беляев, политолог:
Беларусь себя позиционирует как государство, которое выступает с некими миротворческими миссиями, и наши граждане должны в первую очередь собой демонстрировать эту открытость Беларуси, возможности диалога.
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Новости Беларуси. 20 сентября стало известно, что Президент Беларуси одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС. Об этом сообщили в МИД, сообщили в...
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