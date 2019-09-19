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Александр Лукашенко о выборах: «Страну раскачивать нельзя»

20.09.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время общения с Президента с трудовым коллективом «Черняховский-Агро» затронули актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе разговор коснулся и электоральной компании, которая набирает обороты. В активной фазе сейчас период сбора подписей. Главу государства попросили дать оценку предвыборной гонке и высказать свое мнение о так называемых провластных кандидатах.

Александр Лукашенко о выборах: «Страну раскачивать нельзя»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы кампанию избирательную проведем как всегда спокойно, тихо, не смотря на желание некоторых придать окраску шоу. Страну раскачивать нельзя. Понимаете, к примеру Россия может позволить себе себя раскачать. Ну, покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть качают на экспорт, и золото, и так далее.

У нас есть столько нефти, природного газа и золота? У нас нет, поэтому нам не надо раскачиваться. Не надо нам качать из стороны в сторону самих себя и других, нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующих два-три года будут потеряны.

Александр Лукашенко о выборах: «Страну раскачивать нельзя»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Во время общения с Президента с трудовым коллективом «Черняховский-Агро» затронули актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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