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Александр Лукашенко о выборах: «Страну раскачивать нельзя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время общения с Президента с трудовым коллективом «Черняховский-Агро» затронули актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе разговор коснулся и электоральной компании, которая набирает обороты. В активной фазе сейчас период сбора подписей. Главу государства попросили дать оценку предвыборной гонке и высказать свое мнение о так называемых провластных кандидатах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть столько нефти, природного газа и золота? У нас нет, поэтому нам не надо раскачиваться. Не надо нам качать из стороны в сторону самих себя и других, нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующих два-три года будут потеряны.
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Новости Беларуси. Во время общения с Президента с трудовым коллективом «Черняховский-Агро» затронули актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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