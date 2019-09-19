The Washington Post узнала подробности о звонке Трампа

сообщает Washington Post со ссылкой на два источника. Обращение информатора из числа американской разведки, связанное с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с неназванным иностранным лидером, касается Украины,Washington Post со ссылкой на два источника.





Газета пишет, что пока не ясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с Зеленским.









По данным источников Washington Post, обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу своему руководству.





Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия и уведомил об этом комитеты Конгресса США по надзору.





В свою очередь сам Трамп заявил, что сообщения о том, что он может раскрыть секретную информацию, являются очередной «фейковой новостью».



