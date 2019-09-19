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The Washington Post узнала подробности о звонке Трампа

20.09.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным СМИ, разговор Трампа, который насторожил разведку, касался Украины

Обращение информатора из числа американской разведки, связанное с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с неназванным иностранным лидером, касается Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.

Газета пишет, что пока не ясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с Зеленским.


По данным источников Washington Post, обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу своему руководству.

Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия и уведомил об этом комитеты Конгресса США по надзору.

В свою очередь сам Трамп заявил, что сообщения о том, что он может раскрыть секретную информацию, являются очередной «фейковой новостью».
 
Теги: Новости
 
 
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По данным СМИ, разговор Трампа, который насторожил разведку, касался Украины
 
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