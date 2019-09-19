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«Охотница за скальпами» из Румынии может стать первым европейским прокурором

20.09.2019 20:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая глава Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Ковеши может стать первым руководителем европейской прокуратуры.


Враг румынских коррупционеров Лаура Ковеши. Фото: Reuters / Forum
 
Ее кандидатуру 19 сентября поддержали 17 из 22 стран ЕС, которые создают новое ведомство.

На следующей неделе планируется формально завершить выдвижение кандидата. Затем государства ЕС должны официально утвердить ее кандидатуру, сообщает Deutsche Welle.

Вместе с тем против назначения Ковеши выступают власти ее родной Румынии, обвиняя ее в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями и в недействительности сведений, пишет Белсат.

За пять лет, которые Ковеши возглавляла Национальное антикоррупционное управление Румынии, к суду за коррупцию были привлечены тысячи людей: министров, медиамагнатов, судей, прокуроров, депутатов и бизнесменов. В 2015 году The Guardian назвала ее «тихим, скромным главным прокурором, который приносит скальпы».

При этом Ковеши и ее ведомство иногда обвиняют в нарушении прав человека, в том числе незаконном прослушивании. В частности, ее много критикуют члены правительственной коалиции из социал-демократической партии, против которой ведомство провело многочисленные расследования.


Сама прокурор считает обвинения частью политической кампании против нее. В 2018 году она покинула свой пост.

Европейская прокуратура должна начать работу не позднее 2021 года. Она будет расследовать неправомерное использование бюджетных средств ЕС и трансграничные махинации с НДС. Создают ведомства 22 государства ЕС. Позже к его работе могут присоединиться другие государства Евросоюза.
 
 
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Бывшая глава Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Ковеши может стать первым руководителем европейской прокуратуры.
 
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