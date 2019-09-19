Рост зарплат — опасный стимул

belmarket.by . «Макроэкономический прогноз и риски для Беларуси: базовый и негативный сценарии», сделанный ИПМ, говорит, что тренды смещены в сторону снижения темпов экономического роста. В данной ситуации у нас мало возможностей для маневра, чтобы стимулировать его искусственными методами. Тем более мы не можем позволить себе излишний рост заработных плат, так как видим, что сейчас они имеют несколько проинфляционное давление, пишет





Михаил Демиденко, заместитель начальника управления исследований Национального банка





Это незначительное давление, и, естественно, Национальный банк не будет реагировать на него. Однако все-таки не хотелось бы, чтобы ситуация с заработными платами ухудшалась. Их рост в нынешнем году составил примерно 7 % в реальном выражении. Если он будет еще большим, это создаст определенные риски роста инфляции в нашей стране.





Мировую экономику ожидают не самые лучшие времена, и к этому надо быть готовыми. Нужно учесть, что внешний спрос будет падать, а стимулировать экономику с помощью внутреннего спроса у нас возможности нет. Такой возможности нет прежде всего у Министерства финансов. Минфин принял стратегию налогово-бюджетной политики до 2024 года, в которой очень четко говорится о том, что они собираются рефинансировать 75 % долгов и постепенно снижать долговую нагрузку. Это очень хорошо.









Наверное, сегодня в Соединенных Штатах повторяют ту же ошибку, которую когда-то совершили и мы: господин Трамп пытается решить проблемы платежного баланса, наращивая государственный долг, то есть снижая уровень сбережений, вводя пошлины. Имеются в виду всевозможные тарифные барьеры, торговая война с Китаем, которая, не исключено, и спровоцирует мировую рецессию. Это ошибка, потому что ситуация с платежным балансом — отражение внутренних сбережений в стране. То, что белорусский Минфин собирается решать вопрос с долговой нагрузкой на нашу экономику, действительно очень хорошо.





Стратегия Национального банка на ближайшую перспективу оптимальна. Вместо того чтобы пустить курс в абсолютно свободное плавание, Нацбанк, придерживаясь давно анонсированных правил покупки и продажи валюты на рынке, поставил перед собой цель накапливать золотовалютные резервы. Согласно статистике на 1 сентября, у нас уже 8,9 млрд долларов.





Мы считаем, что такая стратегия правильная. Отчасти помог накопить резервы Минфин, так как в нынешнем году была серьезная фискальная консолидация. В результате мы имеем существенный профицит бюджета — более 6 %.





Поскольку пока Минфин больше сберегает, платежный баланс улучшается. Как следствие, мы имеем больше возможностей, для того чтобы покупать валюту и формировать резервы. Это положительный момент, потому что, если события начнут развиваться не просто по негативному, а по кризисному сценарию, как в 2009 году, благодаря накопленным золотовалютным резервам мы сможем компенсировать негативные последствия серьезных проблем в мировой экономике. Поэтому стратегия Национального банка заключается не столько в укреплении национальной валюты, сколько в накоплении золотовалютных резервов. И это очень разумно.













Монетарная политика Нацбанка действительно нейтральная. Сегодня реальная процентная ставка в нашей экономике — плюс 5 %. В Европе она составляет -8 % с учетом проводимого там монетарного смягчения. Чем выше реальные процентные ставки в экономике, тем опаснее риски для нее.





Взаимодействие налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики очень важно. Если оно будет успешно реализовано, у Национального банка появится объективная возможность снижать процентные ставки. Впрочем, это дело будущего. Как только появится такая возможность, Нацбанк адекватно отреагирует.









Стимулировать внутренний спрос всеми доступными методами, то есть печатая деньги, бесконтрольно снижая процентные ставки, повышая заработную плату или бездумно инвестируя в проекты, которые, возможно, не окупятся, не стоит, поскольку они повлекут за собой серьезные риски для нашей экономики. Мы все-таки ожидаем, что стимулирования внутреннего спроса путем повышения заработных плат не будет. В таком случае есть шанс вложиться в установленный целевой показатель по инфляции.





Безусловно, Национальный банк не считает, что белорусской экономике не нужно или невозможно расти. Такой рост возможен, если экономика будет изменяться структурно и ее эффективность повысится.



