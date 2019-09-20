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«Краснодар» разсторг контракт с Мамаевым

20.09.2019 21:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, который во вторник вышел на свободу после 11 месяцев заключения за избиение белорусского водителя Владимира Соловчука и чиновника Дениса Пака.


Фото: Пресс-бюро ФСИН России

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — сказано в заявлении клуба, который опубликовал видео с лучшими моментами выступлений Мамаева.

 
 
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, который во вторник вышел на свободу после 11 месяцев заключения за...
 
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