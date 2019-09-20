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Желудочные бактерии опьянили китайца без алкоголя. И вызвали болезнь печени

20.09.2019 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В желудке 27-летнего китайца ученые обнаружили бактерию, которая умеет синтезировать алкоголь. Она может нарушить работу печени даже у непьющих людей. Описание исследования вышло на страницах научного журнала Cell Metabolism, кратко об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Gizmodo.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Бактерию нашли у пациента, который в течение 10 лет страдал от приступов необъяснимого отравления. Часто анализы показывали, что у него в крови высокий уровень алкоголя, хотя больной в то время не пил вовсе. Иногда такой эффект проявлялся после того, как китаец выпивал обычную колу.

Сначала врачи диагностировали у больного синдром самоопьянения. Он проявляется из-за деятельности дрожжей, которые перерабатывают попадающие в организм сахара в алкоголь. Однако лечение, направленное против таких дрожжей, пациенту не помогло. Далее медики выявили у него неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП). В ходе этой болезни в печени пациентов образуется большое количество жира, и ее работа нарушается.

Специалисты предположили, что причиной состояния китайца могут быть не дрожжи, а бактерии. Проанализировав бактериальную микрофлору желудка пациента, ученые выделили несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae, которая могла отвечать за производство алкоголя.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи поместили образцы этих бактерий в желудок лабораторных мышей. В результате у животных тоже развилась неалкогольная жировая болезнь печени. Вдобавок к этому авторы работы изучили бактериальное содержание желудков китайских пациентов, страдающих от НАЖБП, и у более чем 60% из них нашлась Klebsiella pneumoniae. Следовательно, отвечает руководитель работы Юань Цзинь, довольно высока вероятность того, что именно эта бактерия является возбудителем неалкогольной жировой болезни печени.

Ученые планируют продолжить свою работу в этом направлении: в частности, они хотят понять, почему эта бактерия поселяется в желудке у одних людей и не приживается у других.

 
 
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Скорее всего, эти бактерии являются возбудителем тяжелой неалкогольной жировой болезни печени.
 
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