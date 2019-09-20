Семинар-практикум работников социальной сферы прошел в Несвиже

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 20 сентября, на базе Несвижского района состоялся областной семинар-практикум на тему: “Оказание услуг в форме надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания”. В нем приняли участие председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Ломский, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Олег Семенчук, его заместитель Надежда Цупа, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Толстик, директор Несвижского РТЦСОН Наталья Корсак, а также директора районных территориальных центров социального обслуживания населения Минской области. Подробнее о мероприятии – в следующих выпусках “НН”.







































Ольга КОНДРУКЕВИЧ.