Перепись населения Беларуси 2019: без бумаг и с планшетами. Интервью главы Белстата Инны Медведевой

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Гость программы «Марков. Ничего личного» — Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь.

В интервью телеканалу ОНТ глава Белстата рассказывает о силе статистики, грядущей переписи населения, как пересчитают белорусов, умеет ли Белстат хранить секреты и многом другом.

01:10 Как выглядит среднестатистический белорус?

02:10 Какие сферы статистика не рассматривает?

02:58 Статистика побед и поражений белорусского футбола. БАТЭ и «Динамо-Брест».

04:07 Откуда начнется перепись населения в Беларуси?

05:08 Интернет-перепись существует только в Беларуси?

05:37 Белстат умеет хранить секреты?

06:55 Интернет-перепись освободит белорусов от посещения переписчиков у себя дома?

07:40 Какими отличительными особенностями должны обладать переписчики, чтобы их ни с кем не перепутали?

09:06 На каких языках будет проводиться перепись?

09:47 На какие темы белорусы не хотят говорить?

10:41 Сельскохозяйственные вопросы, что это такое?

13:05 Климатические данные будут учитываться при сельскохозяйственной переписи?

13:35 Будут ли данные переписи передаваться дальше и кому?

15:51 Что даст эта перепись каждому белорусу лично?

16:39 Маршруты движения общественного транспорта — это тоже подчиняется результатам работы Белстата?

17:15 Что конкретно будет учитываться в переписи в пункте об образовании?

18:49 Все люди врут. Как учитывается этот фактор во время переписи? О погрешности исследований.

20:37 Как будет учитываться миграция населения, когда человек уехал на заработки в другую страну?

21:57 А как будут поступать с теми, кто переехал в Беларусь, но еще не является гражданином?

22:11 Про асоциальных элементов без места жительства

22:52 Вы не планируете продавать полученную информацию коммерческим организациям, маркетологам, чтобы заработать для бюджета?

24:00 Почему вы не используете те данные, которые легко можно получить в социальных сетях?

26:50 Не слишком ли редко проводится перепись в Беларуси?

28:32 Не разучились ли вы видеть человека за бесконечной совокупностью цифр?

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