ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перепись населения Беларуси 2019: без бумаг и с планшетами. Интервью главы Белстата Инны Медведевой

20.09.2019 14:58 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Перепись населения Беларуси 2019: без бумаг и с планшетами. Интервью главы Белстата Инны Медведевой

Гость программы «Марков. Ничего личного» — Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь.
В интервью телеканалу ОНТ глава Белстата рассказывает о силе статистики, грядущей переписи населения, как пересчитают белорусов, умеет ли Белстат хранить секреты и многом другом.

01:10 Как выглядит среднестатистический белорус?
02:10 Какие сферы статистика не рассматривает?
02:58 Статистика побед и поражений белорусского футбола. БАТЭ и «Динамо-Брест».
04:07 Откуда начнется перепись населения в Беларуси?
05:08 Интернет-перепись существует только в Беларуси?
05:37 Белстат умеет хранить секреты?
06:55 Интернет-перепись освободит белорусов от посещения переписчиков у себя дома?
07:40 Какими отличительными особенностями должны обладать переписчики, чтобы их ни с кем не перепутали?
09:06 На каких языках будет проводиться перепись?
09:47 На какие темы белорусы не хотят говорить?
10:41 Сельскохозяйственные вопросы, что это такое?
13:05 Климатические данные будут учитываться при сельскохозяйственной переписи?
13:35 Будут ли данные переписи передаваться дальше и кому?
15:51 Что даст эта перепись каждому белорусу лично?
16:39 Маршруты движения общественного транспорта — это тоже подчиняется результатам работы Белстата?
17:15 Что конкретно будет учитываться в переписи в пункте об образовании?
18:49 Все люди врут. Как учитывается этот фактор во время переписи? О погрешности исследований.
20:37 Как будет учитываться миграция населения, когда человек уехал на заработки в другую страну?
21:57 А как будут поступать с теми, кто переехал в Беларусь, но еще не является гражданином?
22:11 Про асоциальных элементов без места жительства
22:52 Вы не планируете продавать полученную информацию коммерческим организациям, маркетологам, чтобы заработать для бюджета?
24:00 Почему вы не используете те данные, которые легко можно получить в социальных сетях?
26:50 Не слишком ли редко проводится перепись в Беларуси?
28:32 Не разучились ли вы видеть человека за бесконечной совокупностью цифр?

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Марков. Ничего личного» — Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь. В интервью телеканалу ОНТ...
 
Новости дня
Новости разные
 
У субботу ў Беларусі чакаюцца першыя замаразкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика