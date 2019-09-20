|
«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ратомке продолжаются международные соревнования по конному троеборью. Турнир рейтинговый к Олимпийским играм в Токио и квалификационный к чемпионату Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе второго дня белорусского старта значатся состязания уровня двух и одной звезды. Кстати, в двух звездах лидерство захватил наш Виталий Курильчик и его напарник Диалап.
Виталий Курильчик, участник турнира:
В состязаниях принимают участия спортсмены из Казахстана, России, Чехии и Беларуси – всего около 70 спортивных пар.
Адельмо Мазза, ассистент технического делегата (Италия):
В программе третьего дня соревнований полевые испытания. Победители станут известны в воскресенье (22 сентября) после заключительного вида программы – конкура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Ратомке продолжаются международные соревнования по конному троеборью. Турнир рейтинговый к Олимпийским играм в Токио и квалификационный к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)