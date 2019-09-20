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«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

20.09.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ратомке продолжаются международные соревнования по конному троеборью. Турнир рейтинговый к Олимпийским играм в Токио и квалификационный к чемпионату Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

В программе второго дня белорусского старта значатся состязания уровня двух и одной звезды. Кстати, в двух звездах лидерство захватил наш Виталий Курильчик и его напарник Диалап.

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

Виталий Курильчик, участник турнира:
В принципе, сегодняшним днем я доволен. Доволен этой лошадью, она показала не максимум, но то, что хотелось бы сегодня. Дальше, думаю, все будет хорошо, не смотря на погоду, будем сражаться до конца. В планах, конечно… есть очень хороший турнир, чемпионат мира по молодым лошадям шести лет. В итоге хотелось бы отобраться.

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

В состязаниях принимают участия спортсмены из Казахстана, России, Чехии и Беларуси – всего около 70 спортивных пар.

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

Адельмо Мазза, ассистент технического делегата (Италия):
У белорусов очень красивая и элегантная езда. Вам повезло, что можно готовиться в таких прекрасных условиях. Но, чтобы повышать уровень мастерства, необходимо не только соревноваться на домашней арене, но и чаще выезжать за границу и участвовать в турнирах на разных базах мира.

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

В программе третьего дня соревнований полевые испытания. Победители станут известны в воскресенье (22 сентября) после заключительного вида программы – конкура.

Люди в материале: Виталий Курильчик, Адельмо Мазза
 
 
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Новости Беларуси. В Ратомке продолжаются международные соревнования по конному троеборью. Турнир рейтинговый к Олимпийским играм в Токио и квалификационный к...
 
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