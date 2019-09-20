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В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

20.09.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Имя представителя нашей страны на престижном песенном конкурсе станет известно уже 20 сентября вечером. Кстати, в финале нацотбора исключительно девочки. В эти минуты они готовятся к выходу на сцену. Как настроены юные артистки? Чем будут покорять профессиональное жюри и телезрителей?

На прямую связь со студией вышла корреспондент Ксения Худолей.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Ксения Худолей, корреспондент:
Главная интрига национального отбора на детское «Евровидение-2019» разрешится совсем скоро. В десять вечера участники поднимутся на сцену. Имя того, кто представит нашу страну на международном форуме в Польше 24 ноября, будет известно в полночь.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Победителя национального отбора выберут зрители и профессиональное жюри. Закончился финальный прогон, участники готовятся к выступлениям. Здесь, за пределами сцены, их ждут родители, друзья и вокальные тренеры и все, кто пришел поддержать конкурсантов.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

– Здравствуйте, кого поддерживаете?
– Мы поддерживаем Арину Пехтереву, номер девять.
– Расскажите, что нужно говорить ребенку (уже не ребенку, взрослому исполнителю), чтобы не было волнения, чтобы все получилось?
– «Арина, делай то, что надо, и будь что будет».

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

– Расскажите, что еще приготовили?
– Мы приготовили еще нашу кричалку.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Интересно, что за право представить Беларусь на детском «Евровидении-2019» сегодня поборются исключительно девочки, их десять. Впрочем, многие юные артистки поднимутся на сцену нацотбора уже не впервые. Например, Мария Жилина бьет все рекорды: она выступает на национальном отборе в четвертый раз.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Мы узнали у конкурсанток, какие цели они ставят перед собой. И, конечно, пообщались со звездными гостями.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Я понимаю, что меня смотрят люди – те, которые меня поддерживают, которые меня любят. Например, мои родные. И из-за этого я не волнуюсь, я беру себя в руки и выступлю достойно.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Всегда перед выступлением нужно вспомнить свои все ошибки. Меня все поддерживают, я себя настраиваю позитивно. Я с друзьями провожу время, и мне весело.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Елизавета Мисникова, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Моя цель – прекрасно выступить, чтобы меня запомнили. Даже если я не одержу победу, чтобы обо мне вспоминали, чтобы смотрели, какая крутая девчонка выступала, вообще суперская. Это самая главная для меня цель. И самое главное – это кайфануть на сцене.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:
Гэта новы ўзровень для кожнага. І асабіста для тых, хто ўпершыню ўдзельнічае у нацатборы. Таму хочацца пажадаць поспехаў і зрабіць свой вынік для сабе самаго.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Александр Миненок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:
Самое главное – чтобы они не напрягались на данный момент. Им надо сейчас расслабиться, чтобы они напряглись в самый последний момент, когда уже выходили на сцену. Чтобы они сейчас не перенапряглись и не выдали всю энергию на репетиции.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Это уже добрая традиция, когда участники и финалисты взрослого и детского «Евровидения» прошлых лет приезжают поддержать конкурсантов этого года. Им, безусловно, будет чем поделиться с новичками, ведь юные белорусы участвуют в конкурсе песни с 2003 года, то есть с момента его основания. За это время было подано более 800 заявок на участие.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Беларусь дважды становилась хозяйкой детского «Евровидения». В 2018 году мы собрали рекордное количество участников – 20 стран.

В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Ксения Худолей:
В этом году официальный слоган международного форума – «Поделись радостью».

Люди в материале: Ксения Худолей, Мария Жилина, София Хролович, Елизавета Мисникова, Юзари, Александр Миненок, Арина Пехтерева
 
 
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Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имя представителя...
 
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