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В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имя представителя нашей страны на престижном песенном конкурсе станет известно уже 20 сентября вечером. Кстати, в финале нацотбора исключительно девочки. В эти минуты они готовятся к выходу на сцену. Как настроены юные артистки? Чем будут покорять профессиональное жюри и телезрителей?
Ксения Худолей, корреспондент:
Победителя национального отбора выберут зрители и профессиональное жюри. Закончился финальный прогон, участники готовятся к выступлениям. Здесь, за пределами сцены, их ждут родители, друзья и вокальные тренеры и все, кто пришел поддержать конкурсантов.
– Здравствуйте, кого поддерживаете?
– Расскажите, что еще приготовили?
Интересно, что за право представить Беларусь на детском «Евровидении-2019» сегодня поборются исключительно девочки, их десять. Впрочем, многие юные артистки поднимутся на сцену нацотбора уже не впервые. Например, Мария Жилина бьет все рекорды: она выступает на национальном отборе в четвертый раз.
Мы узнали у конкурсанток, какие цели они ставят перед собой. И, конечно, пообщались со звездными гостями.
Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Елизавета Мисникова, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:
Александр Миненок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:
Это уже добрая традиция, когда участники и финалисты взрослого и детского «Евровидения» прошлых лет приезжают поддержать конкурсантов этого года. Им, безусловно, будет чем поделиться с новичками, ведь юные белорусы участвуют в конкурсе песни с 2003 года, то есть с момента его основания. За это время было подано более 800 заявок на участие.
Беларусь дважды становилась хозяйкой детского «Евровидения». В 2018 году мы собрали рекордное количество участников – 20 стран.
Ксения Худолей:
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В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»
Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имя представителя...
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