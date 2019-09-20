Чтобы приехать на концерт, Вакарчук сбежал с заседания Рады. «Океан Ельзи» собрал полную арену

Источник материала: Tut.by

После двухлетнего перерыва в Минск приехала группа «Океан Ельзи» — и, как обычно, собрала полную «Минск-Арену». Чтобы выступить на концерте, Святославу Вакарчуку пришлось проигнорировать заседание Верховной Рады, куда он вошел вместе со своей партией «Голос». «Ничего, мы еще примем много законопроектов», — пошутил он во время выступления, но не все фанаты поняли, о чем говорил музыкант, а теперь еще и депутат. Услышать Святослава Вакарчука, который на время поставил творчество на паузу и занялся политикой, пришла очень разная публика: россияне с украинским флагом на футболках, диджей из Одессы, темпераментные белоруски из Гродно, для одной из которых это уже восьмой концерт в ее биографии. Как он прошел — в фоторепортаже TUT.BY.



Концерт должен был стартовать в 20.00. «Ну что, пошли? Уже начало девятого», — подгоняли друг друга фанатки «Океана Ельзи». Те, кто хоть раз бывал на концерте ОЕ, знают, что музыканты традиционно задерживаются. В этот раз — на 40 минут. В 20.39 свет внезапно погас. Спустя несколько волн свиста и аплодисментов Святослав Вакарчук вышел на сцену. «Добрый вечер, Минск!» — на русском поздоровался лидер группы. Весь остальной вечер Вакарчук общася с публикой исключительно на украинском языке.



Традиционно на концертах «Океана Ельзи» в Беларуси собирается немало фанатов из соседних стран. Эдуард, например, приехал в Минск из Одессы. По пути в его поезде задымилась электропроводка, но это его не остановило. Эдуард — диджей. Много лет назад, «когда публика еще умела разбираться в хорошей музыке», он ставил песни ОЕ в клубах. На концерте группы он впервые. Интересуемся, как относятся к партии Вакарчука в Украине. «Давайте без комментариев, — отвечает собеседник. И затем добавляет: — Но вообще, пусть он лучше остается хорошим музыкантом».



Приехали на концерт в Минск и фанаты из России. В этой стране выступления «Океана Ельзи» запрещены. «Едем в Беларусь, потому что в Украину нужно приглашение. При этом мужчин пропускают рандомно», — и молодые люди тут же переключаются на обсуждение, в каком их киевских аэропортов досмотр менее строгий. Каждый из них одет в футболку с украинским флагом. «Надеемся, с этим проблем не будет. Все-таки сейчас не 2014-й», — рассуждают ребята. «Но если кто-то узнает, что я живу с украинцем…» — шутит девушка.



К депутатской деятельности Вакарчука россияне относятся положительно: «Чем большее партийное разнообразие, тем оно лучше».



Виктория, Оксана, Екатерина и Анна делают селфи с украинским флагом. На концерт они приехали из Гродно. Билеты купили за полгода, в марте. Для Екатерины это уже восьмая встреча с «Океаном Ельзи». «В прошлом году мы были на Дне Независимости Украины, когда они собрали на стадионе 100 тысяч человек. Это было невероятно. После этого ни один концерт не станет на один уровень с „Океаном Ельзи“». Хотя впервые на выступление ОЕ Екатерина попала случайно. Влюбилась в музыку — и заразила своей любовью к украинской группе троих подруг.



На концерт пришла публика самых разных возрастов — от подростков с родителями и тех, кому только что ударило 20, до солидных мужчин и женщин. Шпильки и локоны, кроссовки и худи, футболки с надписями «Земфира» и «Питерские аферистки» вышиванки, джинсы, юбки плиссе, колготки в сеточку и вельветовые платья, косухи, пиджаки и жакеты, вычурные пайетки и обычный «кэжуал» — очевидно, группу «Океан Ельзи» любят люди с очень разными вкусами.



Пришел на концерте «Океана Ельзи» и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.



А также музыкант, двухкратный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков.



В мартовском анонсе концерта «Океана Ельзи» фанатам обещали «нестандартную сцену и видеоинсталляции, много звука и света». Обещание сдержали. На боковых мониторах во время концерта плескались желтый и голубой — цвета украинского флага. Иногда они уступали место белому, красному и зеленому. Световое оборудование периодически окрашивало сцену в желтый и голубой.



В Минск «Океан Ельзи» привез несколько свежих треков. «Я думаю, что скоро будет новый альбом. Мы споем несколько песен, которые еще никогда не исполнялись в Минске», — говорит Святослав Вакарчук. В октябре этого года группа отметит свое 25-летие.



Некоторые фанаты восприняли новые песни довольно холодно. «Фу, г**но», — кричали мужские голоса из секторов напротив сцены. Фанаты с танцпола оборачивались и недоуменно смотрели на них. Но недолго: вскоре их внимание захватила более знакомая музыка.



Пел Вакарчук на разрыв, как будто очень сильно соскучился по сцене.



«Сейчас будет песня, которую, я надеюсь, мы будем не просто петь — прыгать под нее», — сказал со сцену Вакарчук и запел «Там, де нас нема». Спустя полчаса после начала концерта начали вставать и танцевать даже сектора.



На песне «Не питай» Святослав Вакарчук позволил фанатам попрактиковать свой украинский. С акцентом и почти без ошибок зал зашелся в «Просто мені / Так хочеться / Бути там де і ти / Так хочеться / Жити в тебе в полоні / І бачити / Як тікають від мене сни / В твої долоні». «Браво, Минск!» — сказал Вакарчук.



Во время концерта Святослав Вакарчук мало общался с публикой. После окончания каждой песни он коротко, но горячо благодарил своих слушателей. Заговорил лидер «Океан Ельзи» лишь тогда, когда наступило время песни «Коли тобі важко». «Буквально несколько недель тому произошло очень важное событие. Домой вернулись 35 заключенных, которые были в российских тюрьмах. Я хочу посвятить эту песню им. Эта наша гордость. И спасибо вам за дружественную поддержку, Беларусь. Мы ее очень ценим».



Одну из песен «Океан Ельзи» посвятил солдатам, которые каждый день воюют за Украину. «За последние пять лет — вы хорошо это знаете — по нашей земле прошла война. Не мы начинали эту войну. Но мы вынуждены вести ее — за нашу родную землю. Эта война каждый день забирает жизни солдат, наших героев, которые защищают страну, которые делают так, чтобы рано или поздно мир пришел в наши дома».



Вспомнил Святослав Вакарчук и о своем первом выступлении в Минске. Это, по словам музыканта, было в году 2000-м, в каком-то маленьком клубе, название которого он уже не помнит. «Спасибо вам за эту историю», — в очередной раз поблагодарил публику Вакарчук.



В моменты, когда, казалось, концерт должен подходить к концу, Вакарчук повторял: «Мы еще только разгоняемся». Спустя полтора часа танцпол немного поредел.



Концерт продлился более двух часов.