Дмитрий Мезенцев отметил важность Дней духовной культуры России в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят Дни духовной культуры России . Программа расписана на целый месяц. Это круглые столы, выставки, концерты и многое другое, передает в пятницу «МИР 24».



Это событие – одно из главных в культурном сотрудничестве двух стран. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил, что такие акции показывают всю многогранность отношений славянских народов. Кроме того, мероприятие напоминает о важной теме исторической памяти.



«Координационный совет министров культуры регионов двух стран может уже со следующего года собираться регулярно, как постоянно действующий институт, площадка для осмысления того, чем живут наши народы, с какой степенью глубины относятся к масштабу того подвига, который совершил Советский Союз, его солдаты: этнические русские, грузины, украинцы, евреи в годы Великой Отечественной войны», – сказал Мезенцев.



«Буквально месяц назад на Форуме регионов , который прошел в Петербурге, наша Национальная библиотека и Исторический музей подписали соглашения с профильными учреждениями культуры России. Я рад, что мы такими стремительными темпами наращиваем присутствие Беларуси в России в культурном плане», – отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.



Первые итоги акции уже намечены. В Беларусь впервые привезут международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Его проводит Фонд гуманитарных инициатив Светланы Медведевой.