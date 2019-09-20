Источник материала: Новости Волковыска

С целью популяризации и пропаганды деятельности белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) и профессии спасателя-пожарного с 23 сентября по 15 октября в Волковысском районе будет проходить республиканская акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования БМООСП.

Акция состоит из 3-х этапов и представляет собой оказание шефской благотворительной помощи отдельным категориям граждан (установка АПИ, заготовка дров, уборка территории и т.д.).

Работники МЧС и активисты БМООСП посетят с развлекательной и обучающей программой социальные приюты, дома-интернаты, общеобразовательные учреждения и проведут викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП, продемонстрируют презентацию журнала «Юный спасатель», расскажут о пожарно-спасательном спорте.

Завершит акцию массовое мероприятие активистов БМООСП и коллективов художественной самодеятельности.