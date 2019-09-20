Увидеть Гродненщину с высоты можно было на фотовыставке «Гродзенскай праўды»

Источник материала: Ивьевский край

Достигать новых высот – это не просто цель, которую ставит перед собой Гродненская область.

Это стиль труда и жизни, вот уже 75 лет определяющий развитие региона, комфортного для жизни, привлекательного для гостей, сильного в экономике.

Гродненщина день за днем пополняет копилку достижений и уверенно строит свое будущее. Создаются и обновляются предприятия, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, спортивные объекты. Каждый год справляются новоселья в новых домах, в городах вырастают целые микрорайоны.





– Говорят, большое видится на расстоянии, с высоты прожитого времени. И просто – с высоты. Мы предлагаем гостям праздника Подняться в воздух, пусть и не лично, охватить взглядом красоту малой родины, увидеть яркие и достойные перемены, которых жители Гродненщины достигли, шагая в ногу со всей страной, – отметила главный редактор газеты Лилия Новицкая.





Авторы фотографий – фотокорреспонденты Гродненщины. Кадры, сделанные с воздуха, открывают новое в хорошо знакомых городах, достопримечательностях, красивой – просто дух захватывает – природе, и это особенный взгляд на любимую малую родину.



