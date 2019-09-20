Ожившие кадры истории области встречали гостей праздника 75-летие Гродненщины

Источник материала: Ивьевский край

На площадке перед филармонией встречали гостей торжества, посвященного 75-летию создания Гродненской области, выступлением оркестра и уникальным интерактивом – живым кино. Принять участие в съемочном процессе предлагали всем желающим, ведь это не тот случай, когда в кадре может оказаться посторонний.







Хронометраж у «фильма» довольно долгий: от 1940-ых годов по настоящее время. Каждая интерактивная площадка рассказывает об отдельной эпохе в истории Гродненщины. Всего – семь разных картин.







В кадре 1940-е – Победа в Великой Отечественной войне и восстановление области. Дальше по сценарию 1950-е годы. Картина этого десятилетия посвящена такому событию, как следование через Гродно первого поезда по новой Петербурго-Варшавской железной дороге. Одно из знаковых событий в истории области в 1960-е – выпуск первой продукции промышленного гиганта ОАО «Гродно Азот». О спортивных достижениях спортсменов Гроднещины повествовала интерактивная площадка, посвященная 1970-м годам. Время социального расцвета и настоящего бэби-бума – это, конечно же, 1980-ые годы. Поэтому в кадре стилизованная свадьба того времени. Следующее десятилетие посвящено успехам сельскохозяйственного предприятия «Прогресс-Вертелишки». Пересекаем рубеж 2000-х. В новом тысячелетии Мирский замок включили в Список Всемирного природного и культурного наследия. Эту же тему продолжил и современный фильм о сохранившихся в области памятниках архитектуры.















"ГП".