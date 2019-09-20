Новый пластический тренд. Женщины избавляются от «злого лица»

Источник материала: Tut.by

В США в пластической хирургии появился новый тренд: женщины все чаще обращаются в клиники с просьбой избавить их от «слишком серьезного и стервозного выражения лица», рассказывает mirror.co.uk .

Пластический хирург из нью-йоркской клиники Shafer Plastic Surgery & Laser Center доктор Дэвид Шэфер рассказал Mirror, что это очень распространенный запрос от клиентов за последний год. Ему звонят клиенты несколько раз в неделю и жалуются, что во время расслабленного состояния их лица непроизвольно принимают раздраженную, злую гримасу.

Для того, чтобы сделать лицо менее мрачным, хирурги вкалывают филлеры и ботокс в области вокруг рта и под бровями. Процедура занимает от 10 до 20 минут. Эффект держится до двух лет.

Это выражение лица в США получило название синдром стервозного лица (resting bitch face — дословно «лицо отдыхающей дряни»), термин появился в 2012 году. Его признаки: опущенные уголки губ, прищуренные глаза, выдающаяся вперед нижняя губа.