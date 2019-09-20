Мужчина честно сказал жене, что она плохо выглядит. И своим признанием спас супруге жизнь

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Мужчина решил признаться жене, что она плохо выглядит, и тем самым спас ее от смерти. Супруга не стала устраивать скандал и выяснять отношения, а прислушалась к его словам и отправилась к врачу. Оказалось, что у жещины серьезные проблемы со здоровьем, о которых она даже не подозревала, рассказывает Medialeaks.ru .





38-летний Оливер из Манчестера спас жизнь жене благодаря тому, что набрался смелости и сделал замечание по поводу ее внешнего вида. В тот день супруги только проснулись и обсуждали планы на будущее, однако внимание мужчины привлекла одна деталь. Он заметил, что на груди у Луизы (так зовут жену) появилась странная опухоль, которую женщина не замечала.

Мужчина сомневался, говорить ли жене о том, что ее грудь плохо выглядит, или все-таки промолчать, потому что не знал, как она отреагирует на такое заявление. Но спустя некоторое время набрался смелости и сказал все как есть. Однако Луиза не стала устраивать драму, а подошла к зеркалу, чтобы самой посмотреть на опухоль, а потом отправилась к врачу.

Женщина говорит, что пошла в больницу в качестве меры предосторожности. Доктор выслушал ее жалобы, осмотрел, а потом назначил Луизе ряд анализов и процедур. Результаты показали, что у нее рак груди. Оказалось, что опухоль была на ранней стадии, поэтому доктора успели назначить необходимое лечение, которое уже дает результаты. Сейчас Луиза находится в отличной форме, и пусть болезнь пока не отступила, доктора говорят, что это дело времени, и дают положительные прогнозы на выздоровление.





Луиза благодарна мужу за то, что он не побоялся намекнуть, что ее грудь плохо выглядит, и признательна ему за смелость. По ее словам, многие мужчины боятся делать своим женщинам замечания по поводу их внешнего вида, но иногда молчание может привести к печальным последствиям. В этом она убедилась на своем примере.