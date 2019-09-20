ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы тебя любим, Славочка!» Как Ростислав Хаит добился успеха и почему он никогда не женится

21.09.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня день рождения одного из лучших драматургов-сатириков современности Ростислава Хаита. Этот талантливый автор подарил нам «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» и другие суперкомедии в театрах и кино. Вспоминаем лучшие цитаты из его произведений и путь, который ему пришлось пройти, чтобы донести их до нас.

«Вот в спорте все объективно. Пробежал быстрее всех стометровку — все, ты молодец, победитель, чемпион. И никого не интересует стиль твоего бега, хоть задом наперед. „Как-то он неконцептуально пробежал“. Да пошел ты в ***у, ты сам так пробеги! „Э, нет, что же он хотел сказать этими своими девятью с половиной секундами?“ Что ты хрен так пробежишь! Только и всего». («О чем говорят мужчины»)

У него никогда даже мысли не возникало, что он в своей жизни может заниматься чем-то другим. Мальчик появился на свет в признанной столице юмора — Одессе, в семье знаменитого в 1960-х КВНщика Валерия Хаита. Старший брат — Евгений Хаит — тоже всегда любил пошутить, причем профессионально. Так кем же мог стать Слава? Ну, не хирургом же в конце концов? Да, еще он мечтал стать профессиональным футболистом. И даже играл в команде одесского трамвайно-троллейбусного управления, а потом в «Шторме» и даже «Черноморце». Но спорт не устоял перед смехом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от EVENT•HALL (@event_hall) 3 Сен 2019 в 10:01 PDT

«Или, встретил ты одноклассницу, которую не видел 20 лет, и она тебе так кокетливо: „Ну, как я выгляжу?“ А ты ей правду: „Х****о! Растолстела, постарела, морщинки вокруг глаз. Да и дура еще, такие вопросы задаешь. Ты себя в зеркало вообще видела?“

Да и чему учить детей: говорите правду всем, кроме немцев и постаревших одноклассниц?» («О чем говорят мужчины»)

Когда Ростислав пошел в первый класс, прямо на торжественной линейке состоялась поистине судьбоносная встреча. Он познакомился с мальчиком, которого звали Леонид Барац. Они тут же подружились и с тех пор всегда и все делали вместе: учились, гуляли, играли в футбол и участвовали в школьной самодеятельности.

Как-то раз их также вместе исключили из этой самой школы. Во время дежурства по этажу Леня и Слава перевесили фотографии на стендах: «Передовиков социализма» отправили на «Воротил капитализма» и наоборот. А после окончания десяти классов они вместе собрали чемоданы и поехали поступать в ГИТИС, заключив джентльменское соглашение: если поступит только кто-то один из них — они вернутся обратно домой. Правда, воспользоваться договоренностью не пришлось: Бараца назвали вторым в списке поступивших, а Хаита — пятнадцатым (из пятнадцати). Спустя пару десятилетий Ростислав признается, что помочь пройти творческий конкурс в институт ему помог Михаил Жванецкий. Того об этом попросил отец Славы.

«Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. Когда я уже повзрослею?!» («О чем говорят мужчины»)

На эстрадном факультете ГИТИСа произошла вторая судьбоносная встреча в жизни Ростислава Хаита: с Александром Демидовым, Камилем Лариным и режиссером Сергеем Петрейковым. Сближению очень поспособствовала студенческая поездка на картошку в колхоз. Во время учебы эта пятерка ставит «Это всё штампы». Спектакль получился таким успешным, что друзья решили создать свой собственный театр — «Квартет И». Ростиславу достается одна из самых важных ролей в этом творческом проекте: он выступает сценаристом и драматургом практически всех постановок театра. А также играет в них — кто же напишет для тебя роль лучше, чем ты сам?

«Вот, например, идешь ты по набережной, прекрасный день… И вдруг за горизонтом начинают медленно подниматься титры. Ты говоришь: „Это что? Это что, всё? Подожди, подожди секундочку, а кто меня играл? Че, хорошо играл? Ну, я надеюсь, вам все понравилось, потому что, ну, закончилось-то все замечательно…“ Вот бы так бы». («О чем говорят мужчины»)

Но до широкой популярности, как после роли Славы в «Дне радио» и «Дне выборов», было еще далеко. Институт он закончил в начале 1990-х, «Квартет И» только-только начал развиваться, и Ростислав пробовал свои силы в разных жанрах. Много работал в одном из самых популярных тогда юмористических ТВ-проектов «Джентльмен-шоу». В него он снова-таки попал «по блату»: старший брат Евгений был одним из главных одесских джентльменов.

Снимался в видеоклипах «Браво», «Мумий Тролля», «Комбинации», Мурата Насырова, Лены Зосимовой и Аркадия Укупника. В «Моряке» для группы «Агата Кристи» вместе с Барацем изображали санитаров, которые несут носилки с трупом моряка, а в «Веселом мире» — буйнопомешанных в смирительных рубашках. Мелькнул во второстепенной роли в картине «Охота на сутенера», а немного позже в комедии «Деньги».

— А вот почему пили одинаково, а от одного с утра разит, а от другого слегка попахивает?

— Это называется внутренняя интеллигентность. («О чем говорят мужчины»)

Спектакли «Квартета И» шли все успешнее: пьесам аплодировала вся Москва, но этого уже было мало. Хотелось двигаться дальше. И Хаит с компанией принимают решение экранизировать «День Радио». Ростислав сыграл в нем роль диджея Славы, а также выступил продюсером, сценаристом и режиссером проекта. Это был головокружительный успех. Хаит предлагает делать полноценный полный метр. Сказано — сделано. Через некоторое время в прокат выходят «День выборов» и «День радио». Оба фильма тут же выходят в топы и собирают полные залы в кинотеатрах.

— Слушайте, а я впервые выпиваю с утра. Это же вроде так плохо… А чего ж тогда так хорошо? («День выборов»)

— Организуем шествие лилипутов под лозунгом «Губернатор нас не замечает!» («День выборов»)

Но успех этих двух картин был, мягко говоря, незначительным по сравнению с той лавиной успеха, что обрушилась на «Квартет И» после ленты «О чем говорят мужчины». Его главные герои — четверо взрослых мужчин, довольные жизнью и с юмором реагирующие на все происходящее.

***

— Я тебе сейчас все объясню.

— Не надо, а то я еще пойму.

***

— Почему Киев — мать городов русских? Не, ну русских ладно, понятно, но почему Киев — мать? Он же отец…

— А я скажу тебе. Это потому, что Москва — порт пяти морей.

***

— Подожди, а ты в каком году заканчивал?

— В 1988-м.

— Так какой белый «мерседес»! Девятка «мокрый асфальт»!

— Так в 1988-м это и был «мерседес».

Одновременно с пошедшей в гору карьерой  у Ростислава Хаита наладилась и личная жизнь. Когда-то он признался, что за всю его жизнь было не так уж много серьезных отношений с женщинами. И его роль любвеобильного Славы из многочисленных пьес, в общем-то, в какой-то степени автобиографична. Но многочисленным романам пришел конец с появлением белокурой красавицы Ольги Рыжковой. Она — танцовщица и успешно выступает в состязаниях по воздушно-спортивному эквилибру. Они встретились в Одессе семь лет назад на свадьбе общего приятеля и сразу понравились друг другу.

«А вот взять вопрос „Зачем?“. Когда я говорю ей: „Поехали ко мне“, а она мне: „Зачем?“ Вот объясни, что я ей должен отвечать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Если скажу: „Займемся раз-два любовью, мне точно будет хорошо, тебе — может быть, а дальше ты можешь остаться, но лучше, чтобы уехала“, она же точно не поедет. Хотя прекрасно понимает, что мы едем именно за этим. Поэтому я говорю: „Поехали ко мне, у меня прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века“». («О чем говорят мужчины»)

Ольга не имеет никакого отношения к театру и кино, но у них все равно очень много общих интересов: оба считают себя гедонистами, любят хороший юмор и поездки в экзотические страны. Несмотря на солидный стаж отношений, влюбленные не спешат официально их зарегистрировать. Они в сотый раз рассказывают журналистам о том, что институт брака себя изжил, и отправляются в очередное путешествие по красивейшим уголкам планеты.

— Что больше всего напрягает в женатом состоянии?

— Отсутствие других женщин.

— Нет. Отсутствие возможности других женщин.

— Какой тонкий с нами едет в машине человек!

— Ты, может быть, ею бы и не воспользовался, но возможность же должна быть… Пример: тебе запретили есть вилкой.

— Кто?!

— Ну не знаю. Сказали: «Никогда больше не будешь есть вилкой!» Казалось бы, ну и хрен бы с ней, можно ложкой, палочками, руками… Но тебе сказали: «Нельзя вилкой!» — и сразу захотелось именно вилкой. А главное, вот они, вилки, лежат. Много вилок. Открыл ящик — полно. Двузубые, трехзубые, серебряные, мельхиоровые…

— Красивые!

— Красивые. И тебе даже алюминиевая сгодилась бы… если у тебя три года ни одной вилки не было. А нельзя. А вчера еще было можно. А что изменилось? («О чем говорят мужчины»)

Кстати, Ольга — первая из всех девушек Ростислава, с которой он стал жить вместе в одном доме. Она ведет домашнее хозяйство и прекрасно готовит, хотя Ростислав утверждает, что не проблема сходить в ресторан, если на кухонные церемонии не будет хватать времени.

— А почему в ресторане ей никогда не нравится то, что заказала она, и всегда нравится то, что заказал я? И она начинает есть у меня из тарелки. Я ей говорю: «Закажи себе то же самое». Она говорит: «Зачем? Я только попробовать». И съедает половину. («О чем говорят мужчины»)

Буквально пару дней назад Ростиславу присвоили «Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Но эта большая новость потонула в череде других важных событий, в которые сегодня вовлечен Хаит. Говорят, что он полностью поглощен новым проектом «Квартета И».

Это спектакль «Квартетник». В отличие от других пьес театра, эта — практически сплошная импровизация. Постановка выглядит как неформальная встреча со зрителями, дружеское застолье, настоящая вечеринка. Актеры делятся своими любимыми песнями, стихами, случаями из жизни, историями про друзей. Также готовится к выходу спецпроект: пьеса «Письма и песни мужчин среднего возраста…» со специальным приглашенным гостем — белорусской группой «Ляпис 98», исполняющей хиты группы «Ляпис Трубецкой» 1990-х — начала 2000-х годов. Так что однозначно проект мечты у этого талантливого человека еще впереди.

— Не нужно пытаться осуществить мечту. Пусть так и остается мечтой. («О чем говорят мужчины»)

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня день рождения одного из лучших драматургов-сатириков современности Ростислава Хаита. Этот талантливый автор подарил нам «День радио», «День выборов», «О...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина честно сказал жене, что она плохо выглядит. И своим признанием спас супруге жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика