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Ксендз из Столбцов нашел в кладовой храма алтарную картину. Оказалось, это произведение XVIII века

21.09.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С ксендзом Игорем Лашуком постоянно случается что-то необычное.

Ксендз из Столбцов нашел в кладовой храма алтарную картину. Оказалось, это произведение XVIII века
Фото со страницы Игоря Лашука в Facebook
 Недавно в одном из костелов он увидел, казалось бы, ничем не примечательную алтарную картину, пишет tut.by Решил проверить, отдал ее реставратору — и оказалось, что под слоем относительно свежей краски скрывается работа XVIII века.

Ксендз Игорь Лашук служит в костеле Святого Казимира в Столбцах. На протяжении как минимум 20 лет он постоянно находит реликвии, на которые обычно никто не обращает внимания. Среди них — иконы XVI, XVII, XVIII веков.

— Пра XIX стагоддзе я ўжо нават не кажу. І ў гэтым ёсць праблема. Часам творы мастацтва ляжаць у нас літаральна пад нагамі. Мы па іх топчамся, а падняць не можам, не хочам альбо баімся.

Свою самую свежую находку Игорь Лашук сделал недавно. Долгое время она хранилась в кладовой одного из костелов Беларуси. Какого именно — не уточняет.

— Часам я знаходжу творы мастацтва ў такіх месцах, дзе яны не павінны захоўвацца: у закінутых хлявах, кладоўках. Вось і нядаўна было гэтаксама. Я ўгаварыў мясцовага ксяндза аддаць знойдзены ім абра́з мне. Бо з першага позірку падалося, што гэта мусіць быць цікавая рэч.

На эту алтарную картину Игорь Лашук обратил внимание. Так она выглядела до реставрации. Оказалось, что под слоем более свежей краски скрывается живопись XVIII века. Фото предоставлено реставратором Аркадием Шпунтом

Найденную алтарную картину Игорь Лашук отдал на экспертизу реставратору Аркадию Шпунту.

— На основании того, что я уже сделал, отчетливо понимаю: это произведение XVIII века. Достойное, возможно, даже музейной экспозиции. Сейчас эту случайно найденную вещь нужно хорошо исследовать.


Заведующий научно-реставрационным отделом Национального художественного музея Беларуси Аркадий Шпунт. Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Сколько времени займет реставрация, пока непонятно: возможно, шесть месяцев, а может, и год, говорит специалист.

— Я ўзяў гэты абра́з толькі з-за таго, што там быў вобраз Найсвяцейшай Багародзіцы. Падумаў: «Аддам рэстаўратару — можа, што ўратуецца». Бо калі б ён паляжаў яшчэ пару гадоў, то яго проста выкінулі б альбо спалілі.

В XX веке картину закрасили новым сюжетом. Сантиметр за сантиметром реставраторы освобождают ее от верхнего слоя краски и открывают авторское произведение XVIII века.


Вот такой сюжет открывается реставраторам в процессе расчистки. Фото предоставлено реставратором Аркадием Шпунтом

Аркадий Шпунт рассказывает, что такие находки происходят нередко. То есть открытие этой иконы — не сенсация. Но каждое такое произведение приобретает особую ценность. Надо учитывать, сколько реликвий было потеряно и сколько утрат все еще происходит из-за того, что люди не обращаются к специалистам и решают судьбу произведения, исходя из своих вкусов,

— Когда такая вещь попадает в руки реставраторов, с одной стороны, они рады. С другой — огорчаются, поскольку, возможно, в этот момент кто-то бросил в костер похожий холст, — говорит Аркадий Шпунт.

Все свои находки — уже отреставрированные — ксендз Игорь Лашук передает в каплицы и костелы.

— Каб людзі перад імі маліліся. Бо інакш гэтыя абразы застануцца невядомымі і страцяць свой духоўны сэнс. Адзінае, я стараюся рабіць каталог гэтых твораў, каб заставалася памятка і памяць аб іх.
 
 
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