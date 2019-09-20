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Новак Джокович помог выбрать картошку в деревне своего детства
Источник материала: Партизан
По словам спортсмена, сельскохозяйственными работами ему пришлось заниматься в поселке Бжец, где он провел свои детские годы.
© Photo: Instagram / djokernole
Как
По словам спортсмена, сельскохозяйственными работами ему пришлось заниматься в поселке Бжец, где он провел свои детские годы.
"Я благодарен за опыт, который я испытал в Бжеце. Мое сердце полно переживаний и детских воспоминаний. Я встречаю много людей, которые были частью моего взросления и которые помогли мне осуществить мою мечту стать профессиональным теннисистом", – написал он.
Джокович также отметил, что за труды на поле ему жители поселка выделили часть урожая.
В настоящее время сербский теннисист является первой ракеткой мира: в общей сложности на этой позиции он находился уже 269 недель – это четвертый результат после Роджера Федерера (310), Пита Сампраса (286) и Ивана Лендла (270).
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По словам спортсмена, сельскохозяйственными работами ему пришлось заниматься в поселке Бжец, где он провел свои детские годы.
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