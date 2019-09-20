Конфликт: Минчане выживают из своего дома кафе “Цимес”





Кафе "Cimes"





euroradio.fm То они проверку на кафе натравят, то кирпич в вентиляцию подкинут… Совладелица кафе Валерия Суровцева не выдержала и опубликовала в “Фейсбуке” свой крик души — о том, как местные жители беззастенчиво травят заведение. Но у жильцов дома № 17 своя правда. Еврорадио выслушало всех. Через несколько дней к шуму и пыли от рабочих добавилась ещё одна проблема: жалобы и “мелкие пакости” от жильцов дома, пишетТо они проверку на кафе натравят, то кирпич в вентиляцию подкинут… Совладелица кафе Валерия Суровцева не выдержала и опубликовала в “Фейсбуке” свой крик души — о том, как местные жители беззастенчиво травят заведение. Но у жильцов дома № 17 своя правда. Еврорадио выслушало всех.

“Духман такой стоит, что хоть топор вешай”

“Мне казалось, что капремонт нашего общего здания, лишения и неудобства должны сплачивать и объединять даже самых разных людей; мне казалось, что у нас одна цель: спокойная, комфортная и, главное, — дружная жизнь”, — рассказывает Суровцева. Но действительность оказалась совсем не такой радужной: некоторым жильцам дома кафе не понравилось с первых дней существования. Они приходили жаловаться на запах еды и на то, что “стены греются так, что ребёнка страшно мыть в ванной”. И говорили, что “лучше бы вместо кафе открылась оптика или магазин”.









Жильцы дома, с которыми пообщалось Еврорадио, не захотели называть себя, но высказали свою позицию. Мол, кафе открылось с нарушениями. Более того, владельцы заведения воспользовались беспомощностью местных жителей во время капитального ремонта:





“Нас даже не спросили, хотим ли мы кафе у себя тут. И они в нарушение закона во время капитального ремонта начали проводить свои работы в помещении и ещё до завершения основных работ по ремонту — открылись. Поставили на кухне вытяжку и врезались в общедомовую вентиляцию, которая предназначена для жилых квартир. По закону у кафе должна быть отдельная вентиляция. Во втором подъезде духман такой стоит, что хоть топор вешай. У людей в квартире пропахло всё: одежда и мебель”.

“Вонючий “Цимес” — антисемитизм?

Больше всего Валерию Суровцеву расстроило то, что за нападками на кафе стоит антисемитизм. Ведь в процессе общения она неоднократно слышала фразы в стиле “вонючий “Цимес”.





“Мы, тем не менее, шли на открытый диалог, стиснув зубы, но по-прежнему улыбаясь. Мы даже показали соседям все документы, чтобы они были уверены: у нас всё согласовано, всё законно. Зря. Наивные. Документы по закону мы должны показывать только представителям соответствующих органов, но нам-то было, как детям, важнее всего доказать свою невиновность перед озлобленными непонятно на что людьми, показать им — вот мы, открытая книга”.





Но жильцы утверждают, что дело совсем не в том, что “Цимес” — кафе израильской кухни:





“А что, если бы это было кафе монгольской кухни или вьетнамской? Мы что, были бы антимонголами или антивьетнамцами? Дело совсем не в том, что это кафе израильской кухни, а в запахе, от которого некуда деться. И наплевательском отношении к жильцам дома”.

Вандализм на террасе

Недавно конфликт вышел на новый уровень.





“Мои сотрудники одним утром обрадовали меня красочными фотографиями разбросанного мусора на территории нашей террасы и обрезанного освещения. Видео с камер показало, что этот акт вандализма совершил молодой человек в чистеньких белых кроссовках и с рюкзаком за плечами. У**ок просто вынес от мусорных баков огромный пакет с нечистотами, хладнокровно разбросал его по нашей летней площадке и срезал шнур гирлянды”, — пишет у себя в “Фейсбуке” Валерия.









Жильцы дома отрицают, что имеют к этому нападению какое-то отношение. Среди них есть даже те, кто считает, что это грубая инсценировка: “Небось, какой-нибудь их знакомый специально на камеру всё это и сделал”.

Документы

Обе стороны напирают на то, что у них всё в порядке с документами. Совладелица “Цимеса” говорит, что проверки госорганов нарушений в работе кафе не выявили. А причина, по которой разгорелся конфликт, в неудачно спроектированной газовой трубе, которая должна пройти через одну из квартир. Жилец считает, что это существенно уменьшит её рыночную стоимость, и хотел бы, чтобы труба прошла через нежилое помещение. Но “Цимес” не использует газ, и существующие нормы не позволяют его туда провести. Другое дело, если бы на месте израильского кафе был магазин оптики, как раньше…





Жильцы дома же заявляют, что у них есть документы, где задокументированы нарушения кафе:





“Есть документы от проверяющих органов о всех нарушениях кафе, включая незаконную врезку в вентиляцию, неправильный аварийный выход, который выводит не на улицу, а внутрь дома, нарушения санэпидемнорм”.





Правда, показывать эти документы журналисту Еврорадио они не спешат.



