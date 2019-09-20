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В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты
Источник материала: Партизан
Магазины в Польше обязали отдавать нуждающимся продукты Магазины обязаны выбрать неправительственную организацию и заключить с ней контракт на передачу товаров.
Фото: Getty Images
Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды,
Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.
Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.
Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.
Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар, пишет
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Магазины в Польше обязали отдавать нуждающимся продукты Магазины обязаны выбрать неправительственную организацию и заключить с ней контракт на передачу товаров.
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