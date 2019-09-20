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В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты

21.09.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Магазины в Польше обязали отдавать нуждающимся продукты Магазины обязаны выбрать неправительственную организацию и заключить с ней контракт на передачу товаров.


Фото: Getty Images

Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita.
 
Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.
 
Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.
 
Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.
 
Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар, пишет korrespondent.net
 
 
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Магазины в Польше обязали отдавать нуждающимся продукты Магазины обязаны выбрать неправительственную организацию и заключить с ней контракт на передачу товаров.
 
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