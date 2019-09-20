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Mitsubishi слегка обновила кроссовер Eclipse Cross для рынка ТС
Источник материала: Tut.by
Российское представительство Mitsubishi поделилось информацией о кроссовере Eclipse Cross 2020 модельного года, получившего небольшой объем доработок и новый цвет кузова.
Дополнительные секции габаритных огней на крышке багажника
Eclipse Cross по-прежнему оснащается 1,5-литровой турбо-«четверкой» мощностью 150 лошадиных сил, работающей в комбинации с вариатором, передним или полным приводом. В Беларуси нынешний вариант кроссовера доступен от 60 800 рублей.
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Российское представительство Mitsubishi поделилось информацией о кроссовере Eclipse Cross 2020 модельного года, получившего небольшой объем доработок и новый цвет кузова.
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