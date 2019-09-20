Mitsubishi слегка обновила кроссовер Eclipse Cross для рынка ТС

Источник материала: Tut.by

Российское представительство Mitsubishi поделилось информацией о кроссовере Eclipse Cross 2020 модельного года, получившего небольшой объем доработок и новый цвет кузова.





Дополнительные секции габаритных огней на крышке багажника Eclipse Cross теперь образуют единую горизонтальную линию, подчеркивающую габариты автомобиля. Изменения коснулись также расположения логотипов на двери багажника — знак с названием модели перенесен на левую сторону, вместо логотипа Mitsubishi. Для удобства водителя и пассажиров в передние двери были добавлены светодиодные лампы подсветки. Также кроссовер получил новый яркий цвет кузова — насыщенный голубой «металлик».

Eclipse Cross по-прежнему оснащается 1,5-литровой турбо-«четверкой» мощностью 150 лошадиных сил, работающей в комбинации с вариатором, передним или полным приводом. В Беларуси нынешний вариант кроссовера доступен от 60 800 рублей.