Первый дом от брестского застройщика собрали в Швеции

Источник материала: Tut.by

В Стокгольме собрали первый дом от компании «Брестжилстрой», сообщает «Вечерний Брест».



Фото: dsk-brest.by

Речь идет о двухэтажном одноквартирного жилом доме общей площадью 160 квадратных метров. На первом этаже находятся спальня и гостиная, объединенная с кухней, прихожая и санузел. На втором этаже — четыре спальни, кладовая и санузел. Трехслойные наружные сборные железобетонные стеновые панели имеют толщину 390 мм с пеноплексом внутри.

Опытный экземпляр такого жилья ведущая строительная компания Бреста поставила в Стокгольм. Представители нашего предприятия ездили в Швецию и осуществляли авторский надзор за сборкой дома. Такие одноквартирные дома в несколько этажей собираются примерно за два месяца, уточнили в «Брестжилстрое». Если пилотный проект устроит скандинавов и подтвердит свою жизнеспособность, есть вероятность того, что брестское предприятие сможет получить и другие заказы для европейского рынка. Если коэффициент теплопроводности железобетонных конструкций будет ниже европейских норм, данный проект может получить распространение и в Беларуси, сообщают в БЖС.