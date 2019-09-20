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Первый дом от брестского застройщика собрали в Швеции

21.09.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Стокгольме собрали первый дом от компании «Брестжилстрой», сообщает «Вечерний Брест».


Фото: dsk-brest.by

Речь идет о двухэтажном одноквартирного жилом доме общей площадью 160 квадратных метров. На первом этаже находятся спальня и гостиная, объединенная с кухней, прихожая и санузел. На втором этаже — четыре спальни, кладовая и санузел. Трехслойные наружные сборные железобетонные стеновые панели имеют толщину 390 мм с пеноплексом внутри.

Опытный экземпляр такого жилья ведущая строительная компания Бреста поставила в Стокгольм. Представители нашего предприятия ездили в Швецию и осуществляли авторский надзор за сборкой дома. Такие одноквартирные дома в несколько этажей собираются примерно за два месяца, уточнили в «Брестжилстрое». Если пилотный проект устроит скандинавов и подтвердит свою жизнеспособность, есть вероятность того, что брестское предприятие сможет получить и другие заказы для европейского рынка. Если коэффициент теплопроводности железобетонных конструкций будет ниже европейских норм, данный проект может получить распространение и в Беларуси, сообщают в БЖС.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестская компания может выйти на скандинавский строительный рынок.
 
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