Lexus представил серийную яхту

Источник материала: Tut.by

Новая яхта Lexus LY 650 построена в сотрудничестве со специалистами американской компании Marquis Yachts и насчитывает в длину 65 футов и 5 дюймов — без малого 20 м.





Круизная яхта с открытым мостиком построена на базе представленного в начале 2017 года концепта Lexus Sport Yacht Concept, а из характерных особенностей роскошного судна можно отметить легкий и высокопрочный корпус, изготовленный из полимеров, армированных угле- и стекловолокном, и купеобразную линию крыши, заимствованную из автомобильного мира.





Компоновка яхты позволила разместить в носовой части два капитанских кресла и диваны, а в кормовой части — камбуз. Под салоном размещены три элегантные каюты с высотой потолка 6 футов и 6 дюймов (более 2 метров). В каждой каюте предусмотрены туалетная комната и душ. В качестве силовой установки используются два двигателя Volvo Penta — каждый мощностью 1050, 1200 или 1350 лошадиных сил.





Новая яхта Lexus будет представлена на международной выставке судов и морских яхт в американском Форт-Лодердейле (штат Флорида), которая пройдет с 30 октября по 3 ноября этого года.