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Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты

21.09.2019 13:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Парень протёр колесо красного спортивного автомобиля свадебным платьем своей спутницы. Его заботу о машине не оценили.

Как сообщает Daily Mail, фотография появилась в сообществе «Thats it, I'm wedding shaming» в Facebook. Снимок сопровождался подписью «Когда ты женишься на своей машине».

Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты
Фото: facebook.com/groups/thatsitimweddingshaming

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни возмутились поступком парня, заметив, что не он один больше думает о своём автомобиле, чем о второй половинке. Другие с уверенностью заявили, что это постановочное фото.

Впрочем, далеко не все парни такие чёрствые. Недавно мы показывали, как женихи реагируют на первую встречу с невестой в свадебном платье.

Посмотреть на эти милые кадры можно здесь.

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Новости США. Парень протёр колесо красного спортивного автомобиля свадебным платьем своей спутницы. Его заботу о машине не оценили. Как сообщает Daily Mail, фотография...
 
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