Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты

Источник материала: СТВ

Новости США. Парень протёр колесо красного спортивного автомобиля свадебным платьем своей спутницы. Его заботу о машине не оценили.

Как сообщает Daily Mail, фотография появилась в сообществе «Thats it, I'm wedding shaming» в Facebook. Снимок сопровождался подписью «Когда ты женишься на своей машине».



Фото: facebook.com/groups/thatsitimweddingshaming

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни возмутились поступком парня, заметив, что не он один больше думает о своём автомобиле, чем о второй половинке. Другие с уверенностью заявили, что это постановочное фото.

Впрочем, далеко не все парни такие чёрствые. Недавно мы показывали, как женихи реагируют на первую встречу с невестой в свадебном платье.