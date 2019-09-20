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Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты
Источник материала: СТВ
Новости США. Парень протёр колесо красного спортивного автомобиля свадебным платьем своей спутницы. Его заботу о машине не оценили.
Как
Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни возмутились поступком парня, заметив, что не он один больше думает о своём автомобиле, чем о второй половинке. Другие с уверенностью заявили, что это постановочное фото.
Впрочем, далеко не все парни такие чёрствые. Недавно мы показывали, как женихи реагируют на первую встречу с невестой в свадебном платье.
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Новости США. Парень протёр колесо красного спортивного автомобиля свадебным платьем своей спутницы. Его заботу о машине не оценили. Как сообщает Daily Mail, фотография...
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