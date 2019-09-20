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В Минске было обнаружено тело 39-летнего мужчины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 21 сентября в Минске было обнаружено тело 39-летнего мужчины.
Как
Согласно предварительной информации, мужчина злоупотреблял алкоголем и умер от имевшегося заболевания. Криминальных признаков смерти не обнаружено.
По факту случившегося проводится проверка.
Весной 2019 года в Бресте были обнаружены тела родителей и дочери.
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Новости Беларуси. Ночью 21 сентября в Минске было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Как сообщает Следственный комитет, место происшествия осматривается....
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