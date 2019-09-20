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Toyota выпустила роскошный кабриолет Century для нового императора Японии
Источник материала: Tut.by
22 октября в Японии состоится коронация нового императора Нарухито — по этому случаю в Toyota подготовили новый кабриолет на базе седана Century. Существующий в единичном экземпляре автомобиль впоследствии станет использоваться для парадных церемоний.
Напомним, что исходный седан
Помимо наличия складного мягкого верха, открытый Century отличается от седана измененной кормой, а также оригинальными сиденьями — причем спереди отсутствуют подголовники, а задний ряд установлен на 40 мм выше по сравнению с закрытой версией модели. Прочих подробностей об императорском кабриолете Toyota нет, но силовая установка, по всей видимости, без изменений перекочевала с седана, который оснащается гибридной установкой в составе пятилитрового атмосферного V8 и электродвигателя. В сумме агрегаты развивают на Century 431 лошадиную силу.
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22 октября этого года в Японии состоится коронация нового императора Нарухито - по этому случаю в Toyota подготовили новый кабриолет на базе седана Century.
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