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Toyota выпустила роскошный кабриолет Century для нового императора Японии

21.09.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 октября в Японии состоится коронация нового императора Нарухито — по этому случаю в Toyota подготовили новый кабриолет на базе седана Century. Существующий в единичном экземпляре автомобиль впоследствии станет использоваться для парадных церемоний.


Напомним, что исходный седан Century является основным транспортным средством высшего руководства Японии и используется императорской семьей уже на протяжении нескольких лет. Открытая модификация флагманской модели Toyota приходит на смену прежнему парадному кабриолету Rolls-Royce Corniche, выпущенному в 1990 году.


Помимо наличия складного мягкого верха, открытый Century отличается от седана измененной кормой, а также оригинальными сиденьями — причем спереди отсутствуют подголовники, а задний ряд установлен на 40 мм выше по сравнению с закрытой версией модели. Прочих подробностей об императорском кабриолете Toyota нет, но силовая установка, по всей видимости, без изменений перекочевала с седана, который оснащается гибридной установкой в составе пятилитрового атмосферного V8 и электродвигателя. В сумме агрегаты развивают на Century 431 лошадиную силу.

 
 
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22 октября этого года в Японии состоится коронация нового императора Нарухито - по этому случаю в Toyota подготовили новый кабриолет на базе седана Century.
 
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