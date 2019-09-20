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Под Витебском «жигули» врезались в дерево: погиб водитель, пострадали два пассажира
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще два получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Витебском районе,
Авария произошла 21 сентября, около 10.00, на трассе Лужесно — Тарасенки вблизи деревни Верховье. Здесь 32-летний водитель «жигулей» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии пострадали два пассажира легковушки 1984 и 1988 годов рождения.
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Авария произошла 21 сентября, около 10.00, на трассе Лужесно - Тарасенки вблизи деревни Верховье.
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