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За четырьмя стенами японского дома скрыли внутренний двор с деревом. Вот как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Архитекторы из Японии построили в Токио дом, за четырьмя стенами которого скрывается внутренний двор с растущим там деревом. Интересно также то, что здание облицовано черной сталью с алюминиево-цинковым сплавом. Подробности рассказывает
Дом находится в Токио. Его спроектировала компания Apollo Architects and Associates. Чтобы войти в дом, нужно пройти по дорожке, огороженной с обеих сторон черными стенами. Она создает атмосферу узкого переулка.
Комнаты в доме расположены в форме буквы С. Выглядят они так:
Но более интересное решение — внутренний двор без крыши с деревом. На него выходят окна спальни и кухни.
Снаружи же дом выглядит не менее концептуально. Его стены облицованы черной сталью с алюминиево-цинковым сплавом.
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А стены этого дома облицованы черной сталью.
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