За четырьмя стенами японского дома скрыли внутренний двор с деревом. Вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Архитекторы из Японии построили в Токио дом, за четырьмя стенами которого скрывается внутренний двор с растущим там деревом. Интересно также то, что здание облицовано черной сталью с алюминиево-цинковым сплавом. Подробности рассказывает Deezen .





Дом находится в Токио. Его спроектировала компания Apollo Architects and Associates. Чтобы войти в дом, нужно пройти по дорожке, огороженной с обеих сторон черными стенами. Она создает атмосферу узкого переулка.





Комнаты в доме расположены в форме буквы С. Выглядят они так:

















Но более интересное решение — внутренний двор без крыши с деревом. На него выходят окна спальни и кухни.









Снаружи же дом выглядит не менее концептуально. Его стены облицованы черной сталью с алюминиево-цинковым сплавом.







