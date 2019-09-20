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За четырьмя стенами японского дома скрыли внутренний двор с деревом. Вот как это выглядит

21.09.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы из Японии построили в Токио дом, за четырьмя стенами которого скрывается внутренний двор с растущим там деревом. Интересно также то, что здание облицовано черной сталью с алюминиево-цинковым сплавом. Подробности рассказывает Deezen.


Дом находится в Токио. Его спроектировала компания Apollo Architects and Associates. Чтобы войти в дом, нужно пройти по дорожке, огороженной с обеих сторон черными стенами. Она создает атмосферу узкого переулка.


Комнаты в доме расположены в форме буквы С. Выглядят они так:








Но более интересное решение — внутренний двор без крыши с деревом. На него выходят окна спальни и кухни.




Снаружи же дом выглядит не менее концептуально. Его стены облицованы черной сталью с алюминиево-цинковым сплавом.



 
 
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