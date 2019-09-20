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Включат ли в Слуцке отопление в ближайшие дни?

21.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Включат ли в Слуцке отопление в ближайшие дни?

По информации SlutskGorod, отопление в ближайшие дни включать не планируется. 

Как пишет агентство «Минск-Новости», коммунальные службы готовы к поэтапному запуску отопления, но пока проводят мониторинг среднесуточной температуры воздуха. Мы позвонили в службу 115 - диспетчер ответила, что решение Мингорисполкома о начале отопительного сезона пока не принято, в Слуцке ситуация аналогичная. 

  • В соответствии с Жилищным кодексом, в медучреждениях, учреждениях соцобеспечения, школах и детских садах, музеях и библиотеках отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает +10°С. В жилых домах, гостиницах и иных учебных заведениях - при установившейся на протяжении пяти дней температуре ниже +8°С.

По данным метеостанции «Слуцк», в четверг средняя температура воздуха в течение суток составила +9,4 градусов. Вчера резко похолодало, среднесуточная температура упала до +5,7 градусов.

Предварительный прогноз не утешительный. На сайте Белгидромета опубликовано предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: в дневные часы в воскресенье преимущественно по восточной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. А в ночные часы в понедельник и вторник, 23 и 24 сентября, на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-3°С.

Таким образом, если погода не изменится, решения исполкомов о начале отопительного сезона можно ожидать не раньше следующей недели. Пятый день со среднесуточной температурой ниже +8 градусов в Слуцке наступит только во вторник.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Как пишет агентство «Минск-Новости», коммунальные службы готовы к поэтапному запуску отопления. Мы позвонили в службу 115 - диспетчер ответила, что решение...
 
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