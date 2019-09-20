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Включат ли в Слуцке отопление в ближайшие дни?
21.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По информации SlutskGorod, отопление в ближайшие дни включать не планируется.
Как
По данным метеостанции «Слуцк», в четверг средняя температура воздуха в течение суток составила +9,4 градусов. Вчера резко похолодало, среднесуточная температура упала до +5,7 градусов.
Предварительный прогноз не утешительный. На
Таким образом, если погода не изменится, решения исполкомов о начале отопительного сезона можно ожидать не раньше следующей недели. Пятый день со среднесуточной температурой ниже +8 градусов в Слуцке наступит только во вторник.
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