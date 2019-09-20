Брестчина намерена в зимне-стойловый период рационально использовать заготовленные корма

Источник материала: Виртуальный Брест

Участники областного семинара-совещания по развитию агропромышленного комплекса Брестчины, прошедшего в Каменецком районе, особое внимание уделили заготовке кормов. В регионе высокими темпами налажена уборка кукурузы на силос, продолжаются заготовка сенажа и другие работы.





Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис потребовал, чтобы в зимне-стойловый период на каждой ферме работа была налажена с максимальной четкостью:

- В этом году у нас нет изобилия кормов, чтобы нерационально ими распоряжаться. Себестоимость кормов очень высокая, и тратить деньги неэффективно никому недопустимо. Кукурузного силоса ожидаем на миллион тонн меньше, чем в прошлом году. Все, что заготовлено, надо использовать с максимальной отдачей.

На особом контроле областного руководства строительствво сенажно-силосных траншей. К концу сентября все возводимые кормохранилища должны быть сданы в эксплуатацию.

Первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич акцентировал внимание участников семинара на том, что кормовой баланс в нынешних реалиях несложно соблюсти:

- Первейшая задача - собрать воедино все источники кормов, которые сегодня могут быть. Как можно скорее убрать кукурузу на силос, потому что с каждым днем теряются и питательность, и объемы. Посмотреть, насколько долго можно скашивать на сенаж многолетние травы. Когда погода не позволит, надо убирать их на силос, потому что в этом сезоне мы будем проводить зимовку в условиях низкой обеспеченности кормами в сравнении с предыдущими годами, при этом нарастив поголовье скота и увеличив продуктивность молочного стада. Очень важно правильно составить балансы травяных кормов и обеспечить контроль за рациональным их использованием.

Удой на фуражную корову в Брестской области за 8 месяцев составил 4136 килограммов - на 248 килограммов выше уровня прошлого года. Это лучший результат в Беларуси, который более чем на 700 килограммов превышает средний по стране. По итогам года Брестчина намерена выйти на продуктивность молочного стада в 6080 - 6100 килограммов. Таких показателей в своей истории она никогда не имела.