Мифы и загадки Библии Радзивилла - самой большой книги в истории отечественной печати Б

Александр Суша, Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги канцлера Великого княжества Литовского князя Николая Радзивилла Черного, пишет belmarket.by Как отметил заместитель директора Национальной библиотеки, координатор и научный руководитель проекта по переизданию древнего фолианта, Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги канцлера Великого княжества Литовского князяпишет





«За основу нашего факсимиле мы взяли экземпляр, который сегодня находится в Торуньском университете (Польша), — рассказывает представитель Национальной библиотеки. — Первоначально он принадлежал Богуславу Радзивиллу — одному из наследников Николая Радзивилла Черного».





К сожалению, многие экземпляры Берестейской Библии полностью не сохранились. «В мире есть много (около 130) фрагментов книги, сохранились отдельные листы фолианта. А вот полных экземпляров единицы. Фолиант, хранящийся в Торуньском университете, — один из наиболее сохранившихся. В нем и переплет эпохи, и книжный блок сохранились в хорошем виде», — утверждает собеседник.





Библия как свидетельство могущества. По словам ученого, фолиант, выполненный в русле европейской традиции книжной графики, свидетельствует о славе, могуществе и богатой культуре Бреста. Именно поэтому книжный проект был приурочен к празднованию 1000-летнего юбилея города.





«Факсимильное издание весит 15 кг и насчитывает около полутора тысяч страниц. Это самая большая книга в истории отечественной печати. Благодаря ей Беларусь и Брест вошли в историю общемировой книжной культуры», — заявил Александр Суша.









Научный подход. С абсолютной точностью специалистами были восстановлены размер, бумага, рукописные надписи и пометки, закладка и другие особенности оригинала. По древним технологиям выполнен специальный переплет. Фолиант собирался вручную. Внутри есть вкладыш с исследованием Александра Суши «Осмысление шедевра».





«Во время работы над изданием мы постарались опровергнуть несколько мифов, касающихся Берестейской Библии, — продолжает ученый. — Например, во многих энциклопедиях, как отечественных, так и иностранных, указано, что древний фолиант насчитывал 700—750 страниц. На самом деле Берестейская Библия, как я уже говорил, содержит полторы тысячи страниц».





Еще один миф был связан со сжиганием книг Берестейской Библии сыновьями Николая Радзивилла Черного. «В некоторых исследованиях утверждается, что после смерти Николая Радзивилла его сыновья Николай Христофор по прозвищу Сиротка и Юрий сжигали изданную отцом Библию. Однако это не так, потому что сегодня в мире насчитывается довольно много экземпляров Берестейской Библии. Да и не могли сыновья Николая Радзивилла жечь Божью книгу, поскольку были католического вероисповедания, а Юрий даже был епископом», — напомнил Александр Суша.





Исследователями была уточнена и фамилия издателя. «Ранее некоторые ученые утверждали, что книгу издал Бернард Воеводка. Однако они не учли того, что, когда Берестейская Библия вышла в свет, Бернард Воеводка уже почти десять лет как умер. Поэтому, наиболее вероятно, подготовкой к печати ценного фолианта занимались Циприан Базилик и Станислав Мурмелиус», — считает собеседник.





Он отметил, что Берестейская Библия была нестандартным изданием даже для своего времени. Например, перед основным текстом книги издатели разместили календарь, благодаря которому каждый мог уточнить, какую часть Библии он должен читать в тот или иной день. На последних страницах фолианта впервые в истории белорусского книгопечатания был опубликован предметный указатель. Он содержит определенные слова и даже фразы, а также номера страниц, на которых их можно найти.





Цена факсимиле. По словам Александра Суши, даже один экземпляр факсимиле стоит больших денег. На презентации, прошедшей в Национальной библиотеке Беларуси, публике продемонстрировали два варианта издания. Они выполнены из разных материалов, отличаются по цене, но в целом копируют оригинал. Цена факсимиле в самом дорогом исполнении может доходить до 3,5 тыс. руб.





«Если же говорить об аутентичном экземпляре Берестейской Библии, то цена такого издания намного выше, — продолжает ученый. — Точную цифру не назову. Однако могу сказать, что она сопоставима с ценой оригинального издания Статута ВКЛ 1588 года, не так давно выкупленного на деньги, собранные белорусами, у частного коллекционера из России». Напомним, согласно сообщениям отечественных СМИ, Статут ВКЛ потянул на 45 тыс. долларов.









В перспективе, по словам представителя Национальной библиотеки, проект планируется сделать общедоступным. «Если будет заинтересованность со стороны государственных, общественных организаций, частных владельцев, то мы хотели бы издавать книгу под заказ. На сегодняшний день выполнено всего 11 экземпляров Берестейской Библии. Возможно, в будущем их станет больше», — поделился надеждами собеседник.





Если вам захотелось полистать страницы Берестейской Библии, то сегодня сделать это довольно легко. По словам Александра Суши, один из одиннадцати экземпляров факсимильного издания фолианта находится в фондах Национальной библиотеки Беларуси и может быть в любое время выдан читателям. Как говорится, было бы желание.







