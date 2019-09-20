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Прогиб засчитан: "Перед приездом Лукашенко новый асфальт посыпали цементом, чтобы выглядел старым"

21.09.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Городской поселок несколько недель готовили к визиту, но глава государства туда так и не заглянул.

20 сентября Александр Лукашенко посетил Кореличский район. Сперва он заехал на одно из сельхозпредприятий, а затем ознакомился с работой предприятия «Кореличи-Лен».

Как рассказали «Салідарнасці» жители Кореличей, к визиту сюда главы государства городской поселок готовили несколько недель. В городском поселке все это время циркулировали слухи о разных датах приезда руководителя страны.


Но в итоге в сам райцентр Александр Лукашенко так и не заглянул, пишет gazetaby.com

Что, впрочем, не помешало милиции выставить на перекрестках посты.

— Такое впечатление, что там были милицейские чины не ниже майоров, — поделился наблюдениями местный житель.

По его словам, у льнозавода к приезду Лукашенко положили новый асфальт. А чтобы его новизна не бросалась в глаза, дорогу посыпали сверху цементом.
 
 
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Городской поселок несколько недель готовили к визиту, но глава государства туда так и не заглянул.
 
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