20 сентября Александр Лукашенко посетил Кореличский район. Сперва он заехал на одно из сельхозпредприятий, а затем ознакомился с работой предприятия «Кореличи-Лен».





Как рассказали «Салідарнасці» жители Кореличей, к визиту сюда главы государства городской поселок готовили несколько недель. В городском поселке все это время циркулировали слухи о разных датах приезда руководителя страны.









gazetaby.com Но в итоге в сам райцентр Александр Лукашенко так и не заглянул, пишет





Что, впрочем, не помешало милиции выставить на перекрестках посты.





— Такое впечатление, что там были милицейские чины не ниже майоров, — поделился наблюдениями местный житель.





По его словам, у льнозавода к приезду Лукашенко положили новый асфальт. А чтобы его новизна не бросалась в глаза, дорогу посыпали сверху цементом.



