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Алексей Залога, выпускник Конвелишского УПК, стал лауреатом республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2019″

21.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Алексей Залога, выпускник Конвелишского УПК, стал лауреатом республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2019″

Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси чествовали победителей и лауреатов конкурса. В текущем году на него было прислано более трёх тысяч работ. Алексей Залога был удостоен специального приза жюри в номинации «Моя неповторимая малая родина». В эссе он рассказал историю своей жизни: как Конвелишки стали для него малой родиной, где ждут любящие и дорогие родители.

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Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси чествовали победителей и лауреатов конкурса. В текущем году на него было прислано более трёх тысяч работ. Алексей...
 
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