Алексей Залога, выпускник Конвелишского УПК, стал лауреатом республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2019″

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси чествовали победителей и лауреатов конкурса. В текущем году на него было прислано более трёх тысяч работ. Алексей Залога был удостоен специального приза жюри в номинации «Моя неповторимая малая родина». В эссе он рассказал историю своей жизни: как Конвелишки стали для него малой родиной, где ждут любящие и дорогие родители.

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