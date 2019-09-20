Босс брестского «Динамо»: Я еще в начале чемпионата говорил, что наш основной конкурент — «Шахтер»

Источник материала: Виртуальный Брест

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев после матча с «Городеей» (3:1) заявил корреспонденту «Трибуны» Андрею Масловскому , что для него ключевой матч будет с «Шахтером». И высказался по поводу предстоящей игры с БАТЭ 25 сентября в Бресте, билеты на которую продали за пять часов.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Не надо делать из этого (матча с БАТЭ. — Прим. SPORT.TUT.BY) какой-то чудовищный пиар. После будет еще восемь игр, если считать «Торпедо». И все может поменяться.

Не считаю, что это будет матч за золото. Чемпионат выигрывается не по итогам одной игры, а по итогам 30. Это будет просто очень сложная игра с сильным соперником.

— Можно ли считать этот матч «золотым»?

— Лично для меня ключевой матч будет с «Шахтером». Я еще в начале чемпионата говорил, что наш основной конкурент — «Шахтер».

Повторюсь, именно солигорчане являются предметом нашего повышенного внимания. Это амбициозная, хорошая команда, которая так же, как и мы, чувствует, что это тот сезон, когда можно взять чемпионство.

Напомним, что после первого круга БАТЭ лидировал в чемпионате, вырвавшись вперед после 15-го тура. Сейчас брестское «Динамо» опережает борисовчан на пять очков, но у действующих чемпионов есть игра в запасе. На «Борисов-Арене» брестчане обыграли «трактористов» со счетом 1:0.

В среду, 25 сентября, эти команды сыграют между собой в Бресте. С «Шахтером» динамовцы сыграют 3 ноября.