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С 22 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

21.09.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 22 сентября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 22 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

С 22 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 67 копеек.

— В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты, — проинформировали в «Белнефтехиме».

 
 
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  С 22 сентября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото:...
 
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