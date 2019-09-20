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Посол ЕС: Соглашение с Минском по визам вступит в силу через два месяца после заключения

21.09.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после заключения. Об этом он сообщил 20 сентября в эфире телеканала ОНТ.

Дирк Шубель, фото: "Минский диалог"

Дирк Шубель, фото: «Минский диалог»

— Переговоры завершились, сейчас обе стороны осуществляют внутренние процедуры, которые позволят нам подписать эти два соглашения. Они вступят в силу через два месяца после заключения, — сказал дипломат.

При этом отметил, что здесь надо понимать, что европейской стороне требуется время, в ЕС 28 стран, это долгий процесс.

— Нам также предстоит получить согласие Европейского парламента после подписания соглашения. Но я настроен оптимистично. И, действительно, со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро, — сказал он.

МИД Беларуси в пятницу сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Указы президента Беларуси о проектах соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, были опубликованы в ночь на субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Еврокомиссия уже вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.

Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

 
Теги: Минск
 
 
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  Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после...
 
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