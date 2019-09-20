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Посол ЕС: Соглашение с Минском по визам вступит в силу через два месяца после заключения
21.09.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после заключения. Об этом он сообщил 20 сентября в эфире телеканала
Дирк Шубель, фото: «Минский диалог»
— Переговоры завершились, сейчас обе стороны осуществляют внутренние процедуры, которые позволят нам подписать эти два соглашения. Они вступят в силу через два месяца после заключения, — сказал дипломат.
При этом отметил, что здесь надо понимать, что европейской стороне требуется время, в ЕС 28 стран, это долгий процесс.
— Нам также предстоит получить согласие Европейского парламента после подписания соглашения. Но я настроен оптимистично. И, действительно, со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро, — сказал он.
МИД Беларуси в пятницу
Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?
Еврокомиссия уже
Сам
Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
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Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после...
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