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Врачи сделали прогноз после второй операции Анастасии Заворотнюк
21.09.2019 18:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил друг семьи актрисы, телеведущий Сергей Майоров.Он отметил, что данную информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова. «Была вторая операция», — сказал он.
Майоров добавил, что врачи изучили результаты гистологии. По словам Потаповой, появилась надежда, что «все может обойтись». В данный момент Заворотнюк находится в тяжелом состоянии.
В середине сентября стало известно, что Заворотнюк госпитализировали в московскую клинику, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Ей диагностировали рак мозга, сообщает
18 сентября академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании Заворотнюк. По его словам, актрисе проводили операцию в Германии. 19 сентября Потапова сообщила, что Заворотнюк вышла из комы. По ее словам, у нее появились «немаленькие» шансы выздороветь.
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил друг семьи актрисы, телеведущий Сергей Майоров.
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