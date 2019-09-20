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Врачи сделали прогноз после второй операции Анастасии Заворотнюк

21.09.2019 18:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Врачи сделали прогноз после второй операции Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил друг семьи актрисы, телеведущий Сергей Майоров.

Он отметил, что данную информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова. «Была вторая операция», — сказал он.

Майоров добавил, что врачи изучили результаты гистологии. По словам Потаповой, появилась надежда, что «все может обойтись». В данный момент Заворотнюк находится в тяжелом состоянии.

В середине сентября стало известно, что Заворотнюк госпитализировали в московскую клинику, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Ей диагностировали рак мозга, сообщает РБК.

18 сентября академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании Заворотнюк. По его словам, актрисе проводили операцию в Германии. 19 сентября Потапова сообщила, что Заворотнюк вышла из комы. По ее словам, у нее появились «немаленькие» шансы выздороветь.

 
 
 
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил друг семьи актрисы, телеведущий Сергей Майоров.
 
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