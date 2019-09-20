Герасимов дал бой четвертой ракетке мира Медведеву в полуфинале турнира в Питере

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов уступил россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд — 1,24 млн долларов) — 5:7, 5:7. Преимущество Медведва над Герасимовым по очкам составило всего 4 пункта.



Фото с сайта spbopen.ru

Четвертая ракетка мира и недавний финалист открытого чемпионата США Даниил Медведев очень лестно отзывался о Егоре Герасимове (119 ATP) до матча.

— Егор почему-то набирает сумасшедшую форму к осени, — заметил Даня. — Не знаю, что случается, но он действительно показывает крутой теннис. В прошлом году, когда я дважды обыграл его в тяжелейших матчах, не понимал, почему он не в топ-100 или в топ-50. Как я уже знаю, после турнира в Санкт-Петербурге он уже точно войдет в сотню — впервые в жизни. Очень рад за него. Он добрый парень, и мы с ним, наверное, даже дружим. Ожидаю тяжелого поединка против него. Я должен быть сконцентрирован на сто процентов и играть в хороший теннис. Надеюсь, смогу победить.

Герасимов здорово вошел в борьбу с Медведевым. Во втором гейме первой партии Егор на брейк-пойнте, владея инициативой в розыгрыше, пробил в аут. Третий и пятый геймы он взял «под ноль». Егор был близок к этому и в седьмом гейме, однако у него не прошла первая подача, а на второй Даниил забил ударом вдоль боковой линии. В следующий раз при вводе мяча в игру Герасимов закрыл гейм, а когда снова настала его очередь подавать, справился с задачей «под ноль».

В одиннадцатом гейме Медведев заработал двойной брейк-пойнт на ошибках Герасимова и перестоял его в розыгрыше, в котором Егор пробил в сетку, — 5:6. Это был первый раз в основной части турнира, когда Герасимов позволил сопернику оформить брейк. На двойном сетболе Медведев исполнил обводящий удар в момент, когда Герасимов выдвинулся к сетке, — 5:7. В первом сете Герасимов допустил 18 невынужденных ошибок при 12 у Медведева, а также — 6 виннеров. У Медведева таковых было 5.

В четвертом гейме второго сета Медведев отыграл брейк-пойнт подачей на вылет, а в седьмом гейме сделал еще один брейк в матче — 3:4. Вскоре Герасимов пробил в сетку на третьем для себя брейк-пойнте и бросил ракетку, а на четвертом пошел к сетке и сравнял счет — 4:4. Далее Герасимов с трудом удержал гейм на подаче, а при счете 5:5 допустил еще один брейк для Медведева. На первом матчболе Даниил пошел к сетке и дал маху. На втором матч-пойнте у Дани Егор пробил в аут при исполнении свечи.

Итог поединка, который длился 1 час и 29 минут, — 7:5, 7:5 в пользу Медведева, для которого финал в Санкт-Петербурге станет пятым подряд на турнирах ATP.

Статистика матча Герасимов — Медведев Попадание первой подачи: 64% — 67%

Выигрыш первой подачи: 79% — 75%

Выигрыш второй подачи: 46% — 48%

Эйсы: 7 — 6

Двойные ошибки: 2 — 5

Виннеры: 12 — 12

Невынужденные ошибки: 41 — 34

Реализация брейк-пойнтов: 25% (1 из 4) — 60% (3 из 5)

Все выигранные очки: 70 — 74

Напомним, что на пути к полуфиналу турнира в Санкт-Петербурге Егор Герасимов обыграл чилийца Алехандро Табило (232 ATP) и Романа Сафиуллина (231 ATP) из России на стадии квалификации, а в основной сетке был сильнее еще одного квалифаера Лукаша Росола (145 ATP) из Чехии, француза Адриана Маннарино (59 ATP) и итальянца Маттео Берреттини (13 ATP), полуфиналиста US Open — 2019.

C новой недели Егор будет занимать 98-е место в рейтинге ATP. Он стал четвертым белорусом в топ-100 после Максима Мирного, Владимира Волчкова и Ильи Ивашко.

Максимальный рейтинг белорусов в топ-100

Максим Мирный — 18 ATP — 18 августа 2003 года

Владимир Волчков — 25 ATP — 30 апреля 2001 года

Илья Ивашко — 80 ATP — 4 февраля 2019 года