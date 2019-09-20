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Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

21.09.2019 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Были в шаге от смерти – сегодня на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, страдающих сердечной недостаточностью и перенесших пересадку сердца. Такие испытания в Беларуси проходят впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как использовать свой второй шанс на жизнь и провести ее ярко – в репортаже корреспондента Юлии Бешановой.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Это сейчас Юрий Моисеев ловко управляется со спортивными снарядами. Десять лет назад мужчина едва мог ходить и дышать. У бывшего спортсмена-футболиста из-за тромба практически отказало сердце. Жизнь спасла трансплантация.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Юрий Моисеев, участник соревнований:
Операция, с тех пор на лекарствах. По крайней мере, живу девять лет уже.

Каждый участник нынешних игр – уже победитель. Жизнь, вера, надежда, здоровье, счастье – для этих спортсменов не просто слова. В названиях команд – то, чем после перенесенных болезней они научились особенно дорожить.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

До 2018 года Николай Болматов считал себя абсолютно здоровым человеком. Работал на производстве и даже не мог представить, что в один миг его жизнь будет буквально висеть на волоске.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Николай Болматов, участник соревнований:
Стала нехватка воздуха и все и пошло. Сделали УЗИ сердца. В ноябре сделали операцию – клетки вводили донорские.

И таких историй в этом зале ровно столько же, сколько и участников соревнований. Врачи признаются: видеть пациентов, которые еще недавно боролись за жизнь, на дистанциях и спортивных снарядах – особая радость и гордость.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Кардиотрансплантация в Беларуси давно вышла на мировой уровень. Ежегодно врачи пересаживают новое сердце, а значит, дарят вторую жизнь порядка 40 пациентам. Но мало пережить трансплантацию – после нее нужно заново учиться жить. Легкие, по меркам здорового человека, физические нагрузки для теперь уже бывших пациентов – шанс на долгую и активную жизнь.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Елена Курляндская, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:
Грамотный пациент более привержен лечению и он всегда может знать, что с собой делать и как дальше жить. Сегодня пациенты у нас в хорошем функциональном статусе. У нас используется очень много высокотехнологичных методов лечения в РНПЦ «Кардиология». Каждому пациенту было проведено какое-то высокотехнологическое вмешательство: это или одно, или два, или трансплантация сердца.

Спортивные игры среди людей, страдающих сердечной недостаточностью и перенесших пересадку сердца, в Беларуси проходя впервые. Но мы уже готовы влиться в глобальное движение. Раз в два года проходят Всемирные трансплантационные игры. Глобальная задача стартов – вдохновить людей по всему миру, которые перенесли сложнейшие операции, на то, чтобы использовать свой второй шанс на жизнь и провести ее ярко.

Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Люди в материале: Елена Курляндская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Были в шаге от смерти – сегодня на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, страдающих сердечной недостаточностью и перенесших...
 
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