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Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Калимера» – именно этим приветственным словом сегодня, 21 сентября, минчан встречает Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У городской ратуши проходит День греческой культуры.
Традиционно программу наполнили тематическими зонами, которые наиболее ярко представили эту страну. Гостей научили самому известному национальному танцу – сиртаки. Так что прохладная погода никак не отразилась на настроении.
Познакомились минчане и с греческой кухней. Не только попробовали, но и самостоятельно приготовили баранину, голубцы с виноградными листьями и соус из греческого йогурта.
Вторая часть праздника – музыкально-театральная. Весь день в центре Минска звучат мелодии от известных пианистов и бузукистов. Желающие посетили выставку картин. Ярким завершением праздника станет театрализованное представление «Эхо Эллады».
22 сентября культурную эстафету примет Израиль. А в следующие выходные столица наполнится восточными мотивами Китая.
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Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе
Новости Беларуси. «Калимера» – именно этим приветственным словом сегодня, 21 сентября, минчан встречает Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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