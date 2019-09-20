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Как упростится визовый режим для белорусов и когда появятся первые итоги переписи населения-2019? Анонс программы «Неделя»

21.09.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот ее главные темы.

Как упростится визовый режим для белорусов, когда появятся первые итоги переписи населения-2019 и как прошел эксперимент «Недели» – «Промилле под контролем»?

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 22 сентября, в 19.30.

Как упростится визовый режим для белорусов и когда появятся первые итоги переписи населения-2019? Анонс программы «Неделя»

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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот ее главные темы. Как...
 
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