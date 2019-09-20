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Какие процедуры нужны осенью для кудрявых и прямых волос? Советы парикмахера
Источник материала: СТВ
Советы по уходу за волосами осенью дали в программе
Дарья Гусаревич, мастер-технолог салона красоты:
А если волос идёт с низкой пористостью, то желательно, чтобы всегда был ровный срез. В такую погоду, к сожалению, пенка или лак для волос, крем для волос не будет так сильно справляться, так как будет попадать влага и съедать ваш продукт. Тут очень рекомендовано делать такие процедуры, как ботокс для волос либо кератиновое выпрямление. Он делает вам прямой волос и тем же самым гладким съедает пористость, создаёт такую плёночку. Но если вы любите свою кудряшку, не хотите от неё избавляться, для этого есть уже процедура ботокс. Она создаёт вам ламинирующую плёнку, тем самым закрывая чешуйку, и пористость не появляется.
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Советы по уходу за волосами осенью дали в программе «Плюс-минус».
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