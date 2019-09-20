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Какие процедуры нужны осенью для кудрявых и прямых волос? Советы парикмахера

21.09.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Советы по уходу за волосами осенью дали в программе «Плюс-минус»

Какие процедуры нужны осенью для кудрявых и прямых волос? Советы парикмахера

Дарья Гусаревич, мастер-технолог салона красоты:
Волосы делятся на три типа пористости: низкая, средняя и высокая. У обладательниц низкой пористости волосы идеально гладкие, визуально выглядит очень хорошо, поэтому какие-то дополнительные укладки не нужны, и на влагу он себя чувствует хорошо. Но средняя пористость и высокая пористость на влагу превращаются в очень некрасивую укладку. Стрижка делается для чего? Чтобы убрать недостатки, подчеркнуть достоинства.

Если у вас идёт кудряшка, кудряшка – она всегда идёт более пористая текстура, там можно обработать такую форму, как каскад, или более точный боб сделать. Тем самым, оно будет смотреться очень хорошо, но предварительно надо будет использовать дома какую-нибудь пенку либо крем для волос, чтобы они смотрелись более аккуратно.

А если волос идёт с низкой пористостью, то желательно, чтобы всегда был ровный срез. В такую погоду, к сожалению, пенка или лак для волос, крем для волос не будет так сильно справляться, так как будет попадать влага и съедать ваш продукт. Тут очень рекомендовано делать такие процедуры, как ботокс для волос либо кератиновое выпрямление. Он делает вам прямой волос и тем же самым гладким съедает пористость, создаёт такую плёночку. Но если вы любите свою кудряшку, не хотите от неё избавляться, для этого есть уже процедура ботокс. Она создаёт вам ламинирующую плёнку, тем самым закрывая чешуйку, и пористость не появляется.

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Люди в материале: Дарья Гусаревич
 
 
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Советы по уходу за волосами осенью дали в программе «Плюс-минус». 
 
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