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В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 сентября
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают переменную облачность, без осадков и +20. На три градуса прохладнее и сплошная облачность в Вене, рассказали в программе
В Риме ожидается +24 и дожди. В Мадриде прогнозируют +19 и переменную облачность. Тот же климатический расклад в Софии. На один пункт теплее в Анкаре, ясно и без осадков.
В Афинах в начале недели ожидается +26. В Риге прогнозируют +12 и переменная облачность. В Вильнюсе обещают дождь и +11. Переменная облачность и +17 будет в Варшаве.
В Киеве ожидается +12. В Москве синоптики обещают +7 и переменную облачность.
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В Париже синоптики обещают переменную облачность, без осадков и +20. На три градуса прохладнее и сплошная облачность в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
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