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Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

21.09.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Синоптики предупреждают: самое время выгуливать пуховики и ботинки, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, днём по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. А со вторника к нам придёт холодная неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с северных широт.

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На большей части территории страны существенных осадков ждать не приходится. В ночные и утренние часы будут сгущаться туманы. Высока вероятность ночных заморозков. Преобладающий температурный фон в ночные часы в течение недели будет составлять +1 +7, на почве, местами в воздухе ожидаются заморозки до 0 -3. А в дневные часы температурный фон, в основном, составит по стране +6 +13. По юго-западным районам немного теплее, от +14 до +17. По предварительным прогнозам, к выходным северные ветры повернут на южные и в нашей стране потеплеет.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

 

Люди в материале: Елена Ходочинская
 
 
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Синоптики предупреждают: самое время выгуливать пуховики и ботинки, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник погоду в Беларуси будет формировать...
 
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