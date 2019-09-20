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Туманы и заморозки, зато без существенных осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики предупреждают: самое время выгуливать пуховики и ботинки, рассказали в программе
Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Синоптики предупреждают: самое время выгуливать пуховики и ботинки, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник погоду в Беларуси будет формировать...
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