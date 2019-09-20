ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

21.09.2019 20:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Результаты национального отбора на детское «Евровидение-2019» стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосом Беларуси на международном песенном конкурсе станет 14-летняя Елизавета Мисникова (подробнее здесь).

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Из 10 композиций лучшей зрители и профессиональное жюри назвали песню «Пепельный». Напомним, за право представлять нашу страну в 2019 году боролись исключительно девочки.

За музыкальным поединком следила наша съемочная группа. Национальный отбор на сцене и за кулисами – в репортаже Ксении Худолей.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Елизавета Мисникова, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2019»:
Это круто! Я не ожидала! Самое главное – не разбить этот кубок после того, как я выйду с этой сцены. Я очень рада!

Вот он – момент, которого мы с волнением ждали этой ночью. В нем смешались радость победы, минутная печаль поражения, слезы родителей и улыбки зрителей. Но национальный отбор на детское «Евровидение-2019» – это, на самом деле, гораздо больше времени, сил и эмоций. Подготовка к гала-концерту началась ранним утром. В гримерных – привычная суета, на сцене – неизбежная спешка.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

На ответственном старте музыкальной карьеры оттачивают движения, разогревают голоса, стараются скрыть волнение. За несколько часов до музыкального экзамена начинается контрольный прогон. Это последний тест-драйв перед выступлением, еще можно исправить ошибки, настроить звук, вытянуть ноту.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Подбадриваю себя тем, что на меня смотрят люди, которые меня поддерживают, которые меня любят.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Всегда перед выступлением нужно вспомнить все свои ошибки. Меня все поддерживают, я себя настраиваю позитивно.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Группа «Зефир», участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Нужно максимально понравиться телезрителю, работать лицом, эмоциями.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Группа Monkey Tops, участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Конечно, чувствуется, что за тобой стоит столько людей… Нас всего лишь четверо, но за нами стоит команда.

Вновь ощутить евровизионный мандраж приехали финалисты и участники конкурса прошлых лет. Ведь уберечь от стресса вот такой исключительно женский состав смогли только мужчины. Этим парням девчонки доверили и свои голоса, и редактуру номера.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:
Хочацца пажадаць усім поспехаў, каб усё ж такі ў нас не было карвалолу за пазухай і мы ўсе да гэтага ставіліся больш лёгка, пазітыўна.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Александр Минёнок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:
Главное, чтобы они не боялись, чтобы кайфовали от этого. Это один миг, это дается один раз.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018»:
Это абсолютно нормальное явление, что родители будут переживать, трястись, потому что они очень любят своих детей. Думаю, что у каждого из них всё получится.

Камера, мотор – и вся страна прикована к их голосам, улыбкам, движениям. По-взрослому лиричные и эмоциональные, зажигательные и спокойные. Выбрать только одну песню сложно было даже профессиональному жюри.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
На сцене выступают победители прошлых лет, а участники этого национального отбора с трепетом ждут. И именно этот трепет становится причиной, почему юные таланты Беларуси вновь и вновь возвращаются на эту сцену.

Зрители, режиссеры и операторы на несколько минут превратились в преданных фанатов. Телефоны из рук не выпускали родители и вокальные тренеры.

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

На музыкальном пьедестале – Елизавета Мисникова. Серебро национального отбора эта ночь подарила Марии Ермаковой, бронзу – герлз-бенду Monkey Tops, новые цели, бесценный опыт – всем тем, кто в зачетной таблице музыкального сражения оказался чуть ниже.

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Люди в материале: Елизавета Мисникова, Мария Жилина, София Хролович, Группа «Зефир», Группа Monkey Tops, Юзари, Александр Миненок, Даниэль Ястремский, Ксения Худолей
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Результаты национального отбора на детское «Евровидение-2019» стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосом...
 
Новости дня
Новости разные
 
5:0! Минское «Динамо» разгромило «Йокерит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика