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«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Результаты национального отбора на детское «Евровидение-2019» стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосом Беларуси на международном песенном конкурсе станет 14-летняя Елизавета Мисникова (подробнее
Из 10 композиций лучшей зрители и профессиональное жюри назвали песню «Пепельный». Напомним, за право представлять нашу страну в 2019 году боролись исключительно девочки.
Елизавета Мисникова, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2019»:
Вот он – момент, которого мы с волнением ждали этой ночью. В нем смешались радость победы, минутная печаль поражения, слезы родителей и улыбки зрителей. Но национальный отбор на детское «Евровидение-2019» – это, на самом деле, гораздо больше времени, сил и эмоций. Подготовка к гала-концерту началась ранним утром. В гримерных – привычная суета, на сцене – неизбежная спешка.
На ответственном старте музыкальной карьеры оттачивают движения, разогревают голоса, стараются скрыть волнение. За несколько часов до музыкального экзамена начинается контрольный прогон. Это последний тест-драйв перед выступлением, еще можно исправить ошибки, настроить звук, вытянуть ноту.
Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Группа «Зефир», участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Группа Monkey Tops, участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Вновь ощутить евровизионный мандраж приехали финалисты и участники конкурса прошлых лет. Ведь уберечь от стресса вот такой исключительно женский состав смогли только мужчины. Этим парням девчонки доверили и свои голоса, и редактуру номера.
Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:
Александр Минёнок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:
Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018»:
Камера, мотор – и вся страна прикована к их голосам, улыбкам, движениям. По-взрослому лиричные и эмоциональные, зажигательные и спокойные. Выбрать только одну песню сложно было даже профессиональному жюри.
Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
Зрители, режиссеры и операторы на несколько минут превратились в преданных фанатов. Телефоны из рук не выпускали родители и вокальные тренеры.
На музыкальном пьедестале – Елизавета Мисникова. Серебро национального отбора эта ночь подарила Марии Ермаковой, бронзу – герлз-бенду Monkey Tops, новые цели, бесценный опыт – всем тем, кто в зачетной таблице музыкального сражения оказался чуть ниже.
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«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»
Новости Беларуси. Результаты национального отбора на детское «Евровидение-2019» стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосом...
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