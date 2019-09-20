Автохлам довёл витеблянина до суда





Старый «Запорожец» в осенней листве.. Фото pixabay.com





vitebsk.cc В июле этого года 34-летний мужчина возвращался из гостей изрядно подшофе, заметив на стоянке у одного из домов на улице Чкалова ржавую легковушку, он начал наносить по автомобилю удары, пишет





Производимый им шум услышал владелец машины и из окна пытался уговорить мужчину оставить его имущество в покое. Однако тот не успокоился, и хозяину легковушки пришлось вызвать милицию.





Задержанный витеблянин объяснил милиционерам свои действия тем, что, по его мнению, старый автомобиль не должен занимать место на парковке. Правоохранители не оценили такой метод борьбы за свободные парковочные места, и заместитель прокурора Витебска возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 339 УК.









Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Витебский городской отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. Ранее обвиняемый уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности.



